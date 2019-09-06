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Оля Полякова создала капсульную коллекцию одежды с Андре Таном

Певица и дизайнер уже презентовали совместную коллекцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Оля Полякова и Андре Тан
Оля Полякова и Андре Тан
Фото: пресс-служба

Оля Полякова и Андре Тан представили совместную коллекцию Andre Tan X Оля Полякова, посвященную гранд-шоу певицы "Королева Ночи", которое она покажет на бис 26 октября в киевском Дворце спорта. Коллаборации между звездами и дизайнерами давно перестали быть ноу-хау в мире моды и, как правило, на "ура" воспринимаются их поклонниками.

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"Меня всегда вдохновляют дивы, в которых много огня и энергии. Оля – девушка ураган, настоящее цунами. Именно поэтому, когда я пару лет назад предложил ей стать лицом своей новой коллекции, я уже тогда знал, что мы вместе создадим что-то взрывоопасное. И вот это время настало. Согласитесь, носить кепку с короной на голове – это вызов и одновременно наша цель. Ведь каждая девушка, которая надевает наши вещи, сразу становится королевой", – прокомментировал Андре Тан.

На этот раз Оля Полякова стала соавтором полноценной капсульной коллекции Andre Tan X Оля Полякова, которая состоит из девяти изделий – двух видов худи разной длинны (универсальная вещь любого гардероба), базовой футболки с авторским принтом и шести аксессуаров (две сумки, кепки, шапки, митенки, пояс).

Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Коллекция Andre Tan X Оля Полякова
Фото: пресс-служба
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Минималистичная коллекция выполнена в двух цветах: черном и золотом. Именно это сочетание созвучно с темой одного из главных концертных шоу 2018 и 2019 годов, и отожествляет стиль и тренды сезона.

Об идеи создания и совместной работе с Таном Полякова говорит следующее:

"Андре Тан – самый известный украинский дизайнер с самым крутым менеджментом. Он единственный модельер, магазины которого находятся практически в каждом городе. А если я хочу продавать свою коллекцию везде, так с кем же тогда, если не с ним? Нужно работать с лучшими! Тем более, что у нас такая давняя история сотрудничества. Практически каждый год мы придумываем что-то совместное: сначала я была амбассадором его бренда, в прошлом году я вышла на подиум в качестве модели, а этой осенью пришло время выпускать нашу общую коллекцию. – рассказывает певица. – Я очень хотела, чтобы наша одежда в первую очередь была удобной, не для выхода, а на каждый день. Чтобы она делала из своей хозяйки королеву. Поэтому вся наша коллекция с золотой символикой, с коронами и надписями: "Ты – Королева". Не важно сколько тебе лет, какой у тебя рост, телосложение, профессия. Главное, кем ты себя чувствуешь! Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта. И это главный мэсседж нашего нового творения".

Оля Полякова представила совместную коллекцию с Андре Таном
Оля Полякова представила совместную коллекцию с Андре Таном
Фото: пресс-служба

Андре Тан разработал специальные принты, которые как нельзя лучше подчеркивают настроение коллекции: кепку, шапку и поясную сумку украшает золотая корона, а из кармана на футболке выглядывают самые длинные ноги страны. Толстовки с капюшонами с шелковой подкладкой легко узнать по фирменной букве "О". Любимой вещью Оли Поляковой стала короткая худи oversіze, а аксессуаром – лакированная поясная сумка, которая не только удобна в использовании, но и выгодно подчеркивает талию.

Ранее мы также писали, что Оля Полякова в новом фильме сыграет мужчину. Кроме того, дизайнер Андре Тан рассказал о свадебных трендах.

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