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Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

Герцогиня впервые приняла парад конной гвардии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно продемонстрировала роскошное платье на банкете в Букингеме, вновь эпатировала общество идеально белым нарядом. 

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


На днях Кейт Миддлтон посчастливилось наблюдала за грандиозным зрелищем — мастерством верховой езды. Для такого особо торжества 37-летняя герцогиня выбрала идеальный образ, который состоял из белого кашемирового пальто от Catherine Walker и бежевых туфлей-лодочек на каблуках.

Кейт Миддлтон в пальто Catherine Walker
Кейт Миддлтон в пальто Catherine Walker
Фото: Getty Images

Верхняя одежда точечно подчеркивала стройную фигуру жены Уильяма и придавала ей по истине королевской грациозности. Довершением ее аутфита стали аккуратно собранные волосы, белые жемчужные серьги и драгоценная брошь на воротнике пальто. 

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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