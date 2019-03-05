Спецпроект

Определяем темперамент женщины по цвету белья

Совсем скоро, в Международный женский день дамы будут получать цветы и подарки от любимых мужчин. Однако, 8 марта – это еще отличный повод порадовать подарком себя любимую

Красивое нижнее белье – прекрасный выбор для такого подарка. Оно точно придаст уверенности в себе и создаст особое настроение. Какое именно? Все зависит от цвета и фасона белья.

Сегодня.Lifestyle совместно с брендом Conte, который в 2016 году успешно запустил производство нижнего белья, расскажет, почему девушки выбирают определённый цвет белья.

Кто вы – романтичная мечтательница или страстная соблазнительница? А может, два в одном?

Розовый цвет

Любительницы розового немного наивны и доверчивы, но кто бы мог представить, что белье именно таких оттенков способствует физическому и моральному расслаблению! Девушки, которые выбирают этот цвет очень ранимы, не любят конфликты и часто идут на уступки. А еще эксперты утверждают, что розовый способен поднять настроение. Поэтому для хорошего расположения духа выбирайте белье именно этого цвета. Пусть это будет вашим маленьким секретом в защиту от серых будней. Бюстгальтер серии Day by Day подчеркнет красивую округлую форму груди и при этом будет абсолютно незаметным под облегающим нарядом.

Акция от Conte к 8 марта: 1+1=3 на белье, колготки с рисунками и чулки

Серия Day by Day Серия Rendez-vous Серия Romantique 1/3

Красный цвет

Красный выбирают уверенные в себе дамы, обладающие мощной сексуальной энергетикой. Безусловно, красный – цвет страсти и огня! Даже не верится, но некоторые ученые утверждают, что одежда красного цвета способна изменить гормональной баланс в организме. Этот активный цвет также оказывает влияние на наше поведение на работе. Девушки, выбирающие красный, считаются смелыми натурами, которые всегда достигают поставленных целей. Ажурное кружево модели Romantique с цветочным рисунком, прозрачным сетчатым полотном и мерцающим блеском поможет немного охладить "жаркий" цвет белья и добавит нежности.

Серия Romantique

Серия Tatouage

Черный цвет

Нижнее белье черного цвета предпочитают, как правило, женщины мудрые и проницательные. Также он помогает преодолеть неуверенность. Не удивляйтесь, но именно черный цвет, как и красный, напрямую связан с сексуальной привлекательностью. И не стоит верить тем, кто утверждает, что черный – это цвет негатива или депрессии. Только не в белье! Обратите внимание на серию Sonata от Conte. Насыщенный черный цвет в сочетании с красотой итальянского кружева – классика на все времена. Легкости образу добавляет телесная подкладка и ажурное сетчатое полотно.

Серия Sonata

Серия Romantique

Белый цвет и молочные оттенки

Светлое нижнее белье предпочитают женщины, которые открыты всему новому (как чистый лист, с которого все так любят начинать "новую жизнь"). Кроме того, любительницы белого или молочного нижнего белья аккуратны и очень практичны. Ведь белье этих цветов остается незаметным под любой одеждой. Если хотите следовать последним трендам – выбирайте сверхмодный V-neck bra серии Tatouage с мягкой треугольной чашкой. Настоящий must have этого сезона!

Серия Tatouage

Серия Sensuelle

Conte Lingerie специализируется на выпуске классического комфортного белья, правильно сконструированного с учетом разнообразия форм женской груди. В коллекции представлена 21 конструкция бюстгальтера для самых разных типов фигуры и широкий размерный ряд от 70А до 115F.

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