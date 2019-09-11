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Осенний макияж: какие цвета туши актуальны в новом сезоне

Советы визажиста по подбору туши на осень 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:27

Цветная тушь для ресниц – тренд осеннего сезона. Корреспонденты "Сегодня" поинтересовались у визажистов, как ее использовать.

Сиреневую, розовую, красную и даже оранжевую туш наносят как на кончики ресниц, так и по всей длине для насыщенного оттенка.

Цветной эксперимент с тушью "Сегодня" предлагают актрисе театра и кино Светлане Забродиной. Звездный героиня должна выбрать один из оттенков для модного мейк-апа. Девушка колеблется между фиолетовым и синим. Но останавливается на цвете неба. Блондинкам и зеленоглазым красавицам визажисты также советуют голубую палитру в макияже.

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"Цветная тушь помогает нам сделать ярче радужку глаза – если глаз серо-голубой, серо-зеленый соответственно. Фиолетовый подойдет кареглазым девушкам. Разные бренды употребляют именно кареглазых девушек, потому что им подходит больше всего оттенков", – рассказывает визажист Наталья Ореликова.

Наносить цветную тушь можно различными способами. Однако следует учитывать, дневной это или вечерний макияж. К примеру, на повседневности – достаточно покрасить только нижние ресницы. А праздничный образ сделать более выразительным: поверх черной нанести синюю тушь. Впрочем, продолжить фантазировать можно и дальше, сочетая цвета.

Тренд сезона – цветная тушь
Тренд сезона – цветная тушь
Фото: Pinterest

"Я вам скажу, когда я увидела у Наталии две туши – синюю и фиолетовую – захотелось две! Попробовать две! У нас так и получилось! И вы знаете, мне очень нравится такое перевоплощение", – говорит актриса. 

Благодаря тренду на естественную красоту в моде сегодня и коричневая тушь для ресниц. Такая разновидность декоративной косметики не ударит по кошельку модниц – ведь стоит, как и черная", – рассказывает визажист. 

Также часто бывает так, что ваш мейк-ап не доживает до вечера, а "плывет" прямо на глазах. Чтобы такого с вами не произошло, мы ранее рассказывали, как сохранить стойкость макияжа в любую погоду.

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