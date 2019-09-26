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Осенняя палитра: какой цвет сумки выбрать в новом сезоне

Разбираем со стилистом главные тренды осени 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58

В списке актуальных фасонов сумок на осень 2019 – "багет" и "шопер". Более того – их предлагают носить одновременно. О самом интересном из мира модных аксессуаров – Наталья Тимуршина.

Маленькая сумочка, как у Керри Брэдшоу из американского сериала "Секс в большом городе", – тренд этой осени!

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"Осень 2019 вдохновлена ​​несколькими предыдущими периодами в моде – в частности, например, нулевыми и у нас в этом сезоне есть такая популярная модель сумки – в народе говорят сумка-багет. Время от времени мода на сумки возвращается", – говорит совладелица бренда сумок ручной работы Алина Очеретяна.

Сумка-багет
Сумка-багет
Фото: Pinterest

Для поклонниц классики Алина советует сумки среднего размера. А вот украинкам, которые любят все свое носить с собой, – стилист Ирэна Винцюк предлагает сумки-шоперы:

"Эта для покупок – об этом говорит само название. В нее может поместиться все и даже огромная спортивная форма для занятий. В городе можем комбинировать большие сумки с микросумкамы. На самом деле микросумкы невероятно актуальны", – рекомендует стилист.

Сумка-шоппер
Сумка-шоппер
Фото: Pinterest

Говоря о самых актуальных цветах женского аксессуара этой осенью, Ирэна советует выбирать неординарные оттенки: "Присмотритесь к вот этой комбинаторики цветов – здесь идеально представлена ​​осенняя палитра – "дак чеддер" – такой красивый интересный цвет, между оранжевым и горчичным. "Байкин ред" – красный велосипед – также на пике популярности. И персиковый крем! Он очень нежный, романтичный".

В компанию к модным сумкам добавляются клатчи больших форм, которые складываются двое. Насколько удобно с такими моделями на каждый день, сказать трудно, потому что носятся их только в руке.

Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

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