"Оскар 2019": 10 влюбленных пар на красной дорожке (фото)
Самые красивые пары на церемонии вручения "Оскара"
На красной дорожке 91-й церемонии вручения награды "Оскар" в Лос-Анджелесе можно было увидеть не только стильные наряды звезд, но и красивые влюбленные пары.
Некоторые знаменитости редко выходят в свет вместе, к примеру, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Их появление на красной дорожке в этом году было неожиданным, а выглядели они счастливыми. Звездная пара предпочла total black looks и не прогадала, наряды смотрелись весьма стильно.
Не менее ярким стало появление на публике Рами Малека с Люси Бойнтон. Их роман зародился как раз на съемках фильма "Богемная рапсодия".
Дженнифер Лопес также блистала на красной дорожке со своим женихом Алексом Родригесом.
Напомним, ранее мы писали о самых лучших нарядах звезд на красной дорожке "Оскара", которые запомнились в этом году, а также сделали подборку самых нелепых и странных образов.
Смотрите итоги церемонии "Оскар 2019" в видео:
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