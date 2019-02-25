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"Оскар 2019": 10 влюбленных пар на красной дорожке (фото)

Самые красивые пары на церемонии вручения "Оскара‎"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Актер Брэдли Купер на красной дорожке появился в компании возлюбленной Ирины Шейк
Актер Брэдли Купер на красной дорожке появился в компании возлюбленной Ирины Шейк
Фото: Getty Images

На красной дорожке 91-й церемонии вручения награды "Оскар" в Лос-Анджелесе можно было увидеть не только стильные наряды звезд, но и красивые влюбленные пары. 

Некоторые знаменитости редко выходят в свет вместе, к примеру, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Их появление на красной дорожке в этом году было неожиданным, а выглядели они счастливыми. Звездная пара предпочла total black looks и не прогадала, наряды смотрелись весьма стильно. 

Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Фото: Getty Images

Не менее ярким стало появление на публике Рами Малека с Люси Бойнтон. Их роман зародился как раз на съемках фильма "Богемная рапсодия". 

Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: AFP

Дженнифер Лопес также блистала на красной дорожке со своим женихом Алексом Родригесом. 

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP

Эми Адамс и Даррен Ле Галло
Фото: AFP
Уиллем Дефо и Джада Колагранде
Фото: AFP
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе
Фото: AFP
Кристиан Бэйл и Сиби Блэйзик
Фото: AFP
Кристен Риттер и Адам Грандусиэль
Фото: AFP
Томми Хилфигер и Ди Оклеппо
Фото: AFP
Молли Симс и Скот Стаббер
Фото: AFP
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Напомним, ранее мы писали о самых лучших нарядах звезд на красной дорожке "Оскара", которые запомнились в этом году, а также сделали подборку самых нелепых и странных образов. 

Смотрите итоги церемонии "Оскар 2019" в видео:

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