"Оскар 2019": 10 влюбленных пар на красной дорожке (фото)

Самые красивые пары на церемонии вручения "Оскара‎"

Актер Брэдли Купер на красной дорожке появился в компании возлюбленной Ирины Шейк Фото: Getty Images

На красной дорожке 91-й церемонии вручения награды "Оскар" в Лос-Анджелесе можно было увидеть не только стильные наряды звезд, но и красивые влюбленные пары.

Некоторые знаменитости редко выходят в свет вместе, к примеру, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Их появление на красной дорожке в этом году было неожиданным, а выглядели они счастливыми. Звездная пара предпочла total black looks и не прогадала, наряды смотрелись весьма стильно.

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Getty Images

Не менее ярким стало появление на публике Рами Малека с Люси Бойнтон. Их роман зародился как раз на съемках фильма "Богемная рапсодия".

Рами Малек и Люси Бойнтон Фото: AFP

Дженнифер Лопес также блистала на красной дорожке со своим женихом Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: AFP

Эми Адамс и Даррен Ле Галло Фото: AFP Уиллем Дефо и Джада Колагранде Фото: AFP Мелисса Маккарти и Бен Фальконе Фото: AFP Кристиан Бэйл и Сиби Блэйзик Фото: AFP Кристен Риттер и Адам Грандусиэль Фото: AFP Томми Хилфигер и Ди Оклеппо Фото: AFP Молли Симс и Скот Стаббер Фото: AFP 1/7

Напомним, ранее мы писали о самых лучших нарядах звезд на красной дорожке "Оскара", которые запомнились в этом году, а также сделали подборку самых нелепых и странных образов.

Смотрите итоги церемонии "Оскар 2019" в видео:

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