"Оскар 2019": Джессика Альба в total-black на красной дорожке

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" предпочла монохромность

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" Фото: Getty Images

Джессика Альба, которая попала в список худших актеров за последние 20 лет, тоже появилась на красной дорожке "Оскара 2019".

Для главной киноцеремонии года Джессика Альба предпочла элегантное черное платье в пол в греческом стиле. Дополнила образ актриса черной сумочкой и классическими лодочками в тон.

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" Фото: Getty Images

В качестве украшений актриса надела серебряные серьги и кольцо. Эффектный образ Джессика Альба завершила неброским макияжем, подчеркнув глаза черными стрелками.

Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывает на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следят за поведением селебритис.

Читайте также текстовую трансляцию церемонии "Оскар 2019", которую ведет Сегодня.Lifestyle.

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