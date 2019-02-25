"Оскар 2019": Джессика Альба в total-black на красной дорожке
Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" предпочла монохромность
Джессика Альба, которая попала в список худших актеров за последние 20 лет, тоже появилась на красной дорожке "Оскара 2019".
Для главной киноцеремонии года Джессика Альба предпочла элегантное черное платье в пол в греческом стиле. Дополнила образ актриса черной сумочкой и классическими лодочками в тон.
В качестве украшений актриса надела серебряные серьги и кольцо. Эффектный образ Джессика Альба завершила неброским макияжем, подчеркнув глаза черными стрелками.
Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывает на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следят за поведением селебритис.
Читайте также текстовую трансляцию церемонии "Оскар 2019", которую ведет Сегодня.Lifestyle.
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