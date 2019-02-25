"Оскар 2019": невероятные фото с красной дорожки

Красная дорожка "Оскара 2019" – голливудские актрисы предпочли наряды с открытыми плечами

Рами Малек и Люси Бойнтон Фото: AFP

В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии "Оскар." Сегодня.Lifestyle готовит полный список победителей "Оскара 2019".

Знаменитости одна за одной блистали на красной дорожке и даже удивляли кардинальными переменами во внешности, как, например, Шарлиз Терон. Сложно не заметить, что на церемонию "Оскар 2019" многие звезды предпочли надеть платья с открытыми плечами. Также наблюдалась тенденция в выборе цветов – большинство знаменитостей пришли на красную дорожку в черных и розовых нарядах. Мужчины традиционно преимущественно появились в смокингах.

Как выглядели звезды на красной дорожке "Оскара 2019" – смотрите в нашей фотоподборке.

Красная дорожка "Оскара 2019" – фото:

Эмилия Кларк Фото: instagram.com/fashiontomax/

Билли Портер Фото: instagram.com/theacademy

Аквафина Фото: instagram.com/theacademy

Гленн Клоуз Фото: instagram.com/theacademy

Шарлиз Терон Фото: AFP

Хелен Миррен Фото: AFP

Дженнифер Лопес Фото: AFP

Рами Малек и Люси Бойнтон Фото: AFP

Эми Адамс Фото: AFP

Леди Гага Фото: AFP

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: AFP

Махершала Али Фото: AFP

Летиша Райт Фото: AFP

Кристиан Бэйл Фото: AFP

Оливия Колман Фото: AFP

Сара Полсон Фото: AFP

Рэйчел Вайс Фото: AFP

Ялица Апарисио Фото: AFP

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" Фото: Getty Images

Серена Уильямс Фото: AFP

Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", пребывает на церемонии награждения кинопремией. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Кроме того, Сегодня.Lifestyle ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар 2019".

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