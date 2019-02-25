"Оскар 2019": невероятные фото с красной дорожки
Красная дорожка "Оскара 2019" – голливудские актрисы предпочли наряды с открытыми плечами
В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии "Оскар." Сегодня.Lifestyle готовит полный список победителей "Оскара 2019".
Знаменитости одна за одной блистали на красной дорожке и даже удивляли кардинальными переменами во внешности, как, например, Шарлиз Терон. Сложно не заметить, что на церемонию "Оскар 2019" многие звезды предпочли надеть платья с открытыми плечами. Также наблюдалась тенденция в выборе цветов – большинство знаменитостей пришли на красную дорожку в черных и розовых нарядах. Мужчины традиционно преимущественно появились в смокингах.
Как выглядели звезды на красной дорожке "Оскара 2019" – смотрите в нашей фотоподборке.
Красная дорожка "Оскара 2019" – фото:
Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", пребывает на церемонии награждения кинопремией. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".
Кроме того, Сегодня.Lifestyle ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар 2019".
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