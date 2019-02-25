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"Оскар 2019": невероятные фото с красной дорожки

Красная дорожка "Оскара 2019" – голливудские актрисы предпочли наряды с открытыми плечами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии "Оскар." Сегодня.Lifestyle готовит полный список победителей "Оскара 2019".

Знаменитости одна за одной блистали на красной дорожке и даже удивляли кардинальными переменами во внешности, как, например, Шарлиз Терон. Сложно не заметить, что на церемонию "Оскар 2019" многие звезды предпочли надеть платья с открытыми плечами. Также наблюдалась тенденция в выборе цветов – большинство знаменитостей пришли на красную дорожку в черных и розовых нарядах. Мужчины традиционно преимущественно появились в смокингах.

Как выглядели звезды на красной дорожке "Оскара 2019" – смотрите в нашей фотоподборке.

Красная дорожка "Оскара 2019" – фото:

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: instagram.com/fashiontomax/

Билли Портер
Билли Портер
Фото: instagram.com/theacademy

Аквафина
Аквафина
Фото: instagram.com/theacademy

Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Фото: instagram.com/theacademy

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фото: AFP

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: AFP

Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: AFP

Эми Адамс
Эми Адамс
Фото: AFP

Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Фото: AFP

Махершала Али
Махершала Али
Фото: AFP

Летиша Райт
Летиша Райт
Фото: AFP

Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Фото: AFP

Оливия Колман
Оливия Колман
Фото: AFP

Сара Полсон
Сара Полсон
Фото: AFP

Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Фото: AFP

Ялица Апарисио
Ялица Апарисио
Фото: AFP

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019"
Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019"
Фото: Getty Images

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", пребывает на церемонии награждения кинопремией. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Кроме того, Сегодня.Lifestyle ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар 2019".

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