"Оскар 2019": худшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

ТОП-5 самых неудачных образов звезд на церемонии "Оскар"

Оливия Колман Фото: AFP

Самое ожидаемое кинособытие – церемония вручения премии "Оскар 2019" отгремела, а обсуждение звездных нарядов продолжается. Знаменитости упорно готовились, подбирали наряды, макияж и аксессуары, чтобы затмить на красной дорожке друг друга.

Кому-то удалось блистать перед папарацци, а кого-то ждал полный провал и шквал негативных оценок.

Приз за самый нелепый и неожиданный наряд получает Билли Портер. Актер появился на красной дорожке в черном платье-смокинге с пышной бархатной юбкой от Christian Siriano, чем вызвал негодование у публики.

Билли Портер Фото: Getty Images

Оливия Колман, которая получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль в исторической комедии-драме "Фаворитка", неудачно подобрала цветовую гамму и выглядела мрачно в темно-зеленом платье от Prada. Ко всему, полупрозрачная шаль отягощала образ актрисы.

Оливия Колман Фото: AFP

Актриса Лиза Боне вышла на красную дорожку в именитом платье, автором которого является недавно скончавшийся от рака дизайнер Карл Лагерфельд. Но это не спасло ситуацию – сетка поверх бледно-розового платья смотрелась откровенно нелепо.

Лиза Боне Фото: Getty Images

30-летняя Норма Лам, известная под псевдонимом Аквафина, появилась на церемонии в блестящем лиловом костюме DSquared2 и блузке с большим бантом. Наряд в целом получился неплохим, но складки на штанах и рукавах испортили образ.

Аквафина Фото: Getty Images

Зоуи Дешанель Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали о самых лучших нарядах звезд на красной дорожке "Оскара 2019", которые запомнились в этом году.

Смотрите итоги церемонии "Оскар 2019" в видео:

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