Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оскар 2019": худшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

ТОП-5 самых неудачных образов звезд на церемонии "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Оливия Колман
Оливия Колман
Фото: AFP

Самое ожидаемое кинособытие – церемония вручения премии "Оскар 2019" отгремела, а обсуждение звездных нарядов продолжается. Знаменитости упорно готовились, подбирали наряды, макияж и аксессуары, чтобы затмить на красной дорожке друг друга.

Кому-то удалось блистать перед папарацци, а кого-то ждал полный провал и шквал негативных оценок.

Приз за самый нелепый и неожиданный наряд получает Билли Портер. Актер появился на красной дорожке в черном платье-смокинге с пышной бархатной юбкой от Christian Siriano, чем вызвал негодование у публики. 

Билли Портер
Билли Портер
Фото: Getty Images

Оливия Колман, которая получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль в исторической комедии-драме "Фаворитка", неудачно подобрала цветовую гамму и выглядела мрачно в темно-зеленом платье от Prada. Ко всему, полупрозрачная шаль отягощала образ актрисы. 

Оливия Колман
Оливия Колман
Фото: AFP

Актриса Лиза Боне вышла на красную дорожку в именитом платье, автором которого является недавно скончавшийся от рака дизайнер Карл Лагерфельд. Но это не спасло ситуацию – сетка поверх бледно-розового платья смотрелась откровенно нелепо.  

Лиза Боне
Лиза Боне
Фото: Getty Images

30-летняя Норма Лам, известная под псевдонимом Аквафина, появилась на церемонии в блестящем лиловом костюме DSquared2 и блузке с большим бантом. Наряд в целом получился неплохим, но складки на штанах и рукавах испортили образ.

Аквафина
Аквафина
Фото: Getty Images

Зоуи Дешанель
Зоуи Дешанель
Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали о самых лучших нарядах звезд на красной дорожке "Оскара 2019", которые запомнились в этом году.  

Смотрите итоги церемонии "Оскар 2019" в видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Оскар 2019": лучшие наряды на красной дорожке "Оскар 2019": ТОП-20 ярких образов с афтепати, которые нужно увидеть Вечеринка Элтона Джона во время "Оскара 2019": Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие звезды
наряды образ провал красная дорожка оскар 2019
Реклама

Новости партнеров

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.
Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Сегодня, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Вчера, 13:47Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

23 февраляFun

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 февраляТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

23 февраляШоу-бизнес

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

23 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

23 февраляШоу-бизнес

"Знали все": Потап неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских

23 февраляШоу-бизнес

Умер комик Броди Стивенс

23 февраляШоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства

22 февраляСтиль

Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

22 февраляFun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Диета Бриджит Макрон против старения
Диета Бриджит Макрон против старения
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене
Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Джоли в блестящем топе вышла в свет с детьми
Джоли в блестящем топе вышла в свет с детьми