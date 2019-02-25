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"Оскар 2019": лучшие наряды на красной дорожке

Лучшие наряды звезд на церемонии "Оскар 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Леди Гага на "Оскаре 2019"
Леди Гага на "Оскаре 2019"
Фото: Getty Images

На красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар 2019" звездные красотки продемонстрировали свои наряды. Какие знаменитости затмили своими образами, смотрите в нашей подборке. 

На 91-й по счету церемонии награждения премии "Оскар" в Голливуде было на что и на кого посмотреть. Многие звезды сделали ставку на роскошные платья, другие – на бриллиантовые украшения и яркие цвета в образе.  

Явными фаворитами церемонии "Оскар" стали Дженнифер Лопес в серебристом платье Tom Ford и Леди Гага в черном платье Alexander McQueen, выход которой на красную дорожку был самым ожидаемым. На шее певицы блистало знаменитое ожерелье со 128-каратным бриллиантом Tiffany&Co за 40 миллионов долларов.

Красочные платья – еще одна тенденция на церемонии в этом году: Шарлиз Терон в голубом платье с открытой спиной от Christian Dior, Сара Полсон в платье цвета фуксии от Brandon Maxwell и Хелен Миррен, которая, не взирая на возраст, выбрала розовое платье Schiaparelli Couture.

Леди Гага в платье от Alexander McQueen
Фото: Getty Images
Шарлиз Терон в платье от Christian Dior
Фото: Getty Images
Тесса Томпсон в черном платье Chanel
Фото: Getty Images
Ирина Шейк в платье Burberry
Фото: Getty Images
Сара Полсон в платье от Brandon Maxwell. Дополнила свой look актриса украшениями от Harry Winston
Фото: Getty Images
Хелен Миррен в Schiaparelli Couture
Фото: Getty Images
Гленн Клоуз в Carolina Herrera
Фото: Getty Images
Лора Харриер в Louis Vuitton
Фото: Getty Images
Дженнифер Лопес в Tom Ford
Фото: Getty Images
Молли Симс в Zuhair Murad Couture
Фото: Getty Images
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Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывала на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следили за поведением селебритис.

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