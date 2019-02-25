"Оскар 2019": лучшие наряды на красной дорожке
Лучшие наряды звезд на церемонии "Оскар 2019"
На красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар 2019" звездные красотки продемонстрировали свои наряды. Какие знаменитости затмили своими образами, смотрите в нашей подборке.
На 91-й по счету церемонии награждения премии "Оскар" в Голливуде было на что и на кого посмотреть. Многие звезды сделали ставку на роскошные платья, другие – на бриллиантовые украшения и яркие цвета в образе.
Явными фаворитами церемонии "Оскар" стали Дженнифер Лопес в серебристом платье Tom Ford и Леди Гага в черном платье Alexander McQueen, выход которой на красную дорожку был самым ожидаемым. На шее певицы блистало знаменитое ожерелье со 128-каратным бриллиантом Tiffany&Co за 40 миллионов долларов.
Красочные платья – еще одна тенденция на церемонии в этом году: Шарлиз Терон в голубом платье с открытой спиной от Christian Dior, Сара Полсон в платье цвета фуксии от Brandon Maxwell и Хелен Миррен, которая, не взирая на возраст, выбрала розовое платье Schiaparelli Couture.
Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывала на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следили за поведением селебритис.
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