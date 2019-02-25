"Оскар 2019": лучшие наряды на красной дорожке

Лучшие наряды звезд на церемонии "Оскар 2019"

Леди Гага на "Оскаре 2019" Фото: Getty Images

На красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар 2019" звездные красотки продемонстрировали свои наряды. Какие знаменитости затмили своими образами, смотрите в нашей подборке.

На 91-й по счету церемонии награждения премии "Оскар" в Голливуде было на что и на кого посмотреть. Многие звезды сделали ставку на роскошные платья, другие – на бриллиантовые украшения и яркие цвета в образе.

Явными фаворитами церемонии "Оскар" стали Дженнифер Лопес в серебристом платье Tom Ford и Леди Гага в черном платье Alexander McQueen, выход которой на красную дорожку был самым ожидаемым. На шее певицы блистало знаменитое ожерелье со 128-каратным бриллиантом Tiffany&Co за 40 миллионов долларов.

Красочные платья – еще одна тенденция на церемонии в этом году: Шарлиз Терон в голубом платье с открытой спиной от Christian Dior, Сара Полсон в платье цвета фуксии от Brandon Maxwell и Хелен Миррен, которая, не взирая на возраст, выбрала розовое платье Schiaparelli Couture.

Леди Гага в платье от Alexander McQueen Фото: Getty Images Шарлиз Терон в платье от Christian Dior Фото: Getty Images Тесса Томпсон в черном платье Chanel Фото: Getty Images Ирина Шейк в платье Burberry Фото: Getty Images Сара Полсон в платье от Brandon Maxwell. Дополнила свой look актриса украшениями от Harry Winston Фото: Getty Images Хелен Миррен в Schiaparelli Couture Фото: Getty Images Гленн Клоуз в Carolina Herrera Фото: Getty Images Лора Харриер в Louis Vuitton Фото: Getty Images Дженнифер Лопес в Tom Ford Фото: Getty Images Молли Симс в Zuhair Murad Couture Фото: Getty Images 1/10

Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывала на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следили за поведением селебритис.

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