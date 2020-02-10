Оскар-2020: режиссер Спайк Ли надел костюм в память о погибшем Коби Брайанте

Режиссер появился на красной дорожке в символике баскетбольной команды Lakers

Спайк Ли и Тоня Льюис Ли Фото: Getty Images

10 февраля в Лос-Анджелесе стартует вручение одной из самых ожидаемых церемоний вручения премий в мире кино "Оскар-2020". Мировые знаменитости перед официальной частью, которая начнется в 1.30 по киевскому времени, уже демонстрируют свои наряды на красной дорожке. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Все подробности церемонии "Оскар-2020" узнайте в нашем сюжете:

Американский кинорежиссер Спайк Ли растрогал присутствующих выборов образа – звезда надел костюм цветов баскетбольной команды Lakers с номером "24", под которым играл погибший в авиакатастрофе Коби Брайант. Завершающими штрихами образа стала черная бабочка и спортивные кроссовки.

Образ Спайк Ли и его супруги на "Оскаре-2020" Фото: Getty Images

Спайк Ли Фото: Getty Images

Вместе со звездой на красной дорожке позировала его супруга, кинопродюсер Тоня Льюис Ли. Звезда облачилась в длинное, облегающее платье молочного оттенка.

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.