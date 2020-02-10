Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оскар-2020: режиссер Спайк Ли надел костюм в память о погибшем Коби Брайанте

Режиссер появился на красной дорожке в символике баскетбольной команды Lakers

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:37
Спайк Ли и Тоня Льюис Ли
Спайк Ли и Тоня Льюис Ли
Фото: Getty Images

10 февраля в Лос-Анджелесе стартует вручение одной из самых ожидаемых церемоний вручения премий в мире кино "Оскар-2020". Мировые знаменитости перед официальной частью, которая начнется в 1.30 по киевскому времени, уже демонстрируют свои наряды на красной дорожке. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Все подробности церемонии "Оскар-2020" узнайте в нашем сюжете:

Американский кинорежиссер Спайк Ли растрогал присутствующих выборов образа – звезда надел костюм цветов баскетбольной команды Lakers с номером "24", под которым играл погибший в авиакатастрофе Коби Брайант. Завершающими штрихами образа стала черная бабочка и спортивные кроссовки.

Образ Спайк Ли и его супруги на "Оскаре-2020"
Образ Спайк Ли и его супруги на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images

Спайк Ли
Спайк Ли
Фото: Getty Images

Вместе со звездой на красной дорожке позировала его супруга, кинопродюсер Тоня Льюис Ли. Звезда облачилась в длинное, облегающее платье молочного оттенка.

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В юбке со стрелами и птицами: эпатажный Билли Портер появился на красной дорожке Оскара-2020 Оскар 2020: онлайн-трансляция церемонии награждения Тосты из цветной капусты и молочные коктейли на овсяном молоке: чем будут угощать звезд Оскара 2020
стиль наряд Коби Брайант красная дорожка Спайк Ли Оскар 2020
Реклама

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:59Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

Вчера, 06:09Психология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

8 февраляШоу-бизнес

Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети

8 февраляEvents

Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

8 февраляFood

Как вкусно сварить гречку на гарнир

8 февраляFun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

7 февраляШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

7 февраляТехно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

7 февраляШоу-бизнес

Любовница Владимира Остапчука: в Сети появилось фото 33-летней Кристины

7 февраляШоу-бизнес

Российских актеров развернули на границе с Украиной: кто попал под запрет въезда

7 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

7 февраляWellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

7 февраляFun

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

7 февраляFun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
В чем вред зеленого чая - это важно знать
В чем вред зеленого чая - это важно знать
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
Лікар розповіла, кому не можна їсти помідори
Лікар розповіла, кому не можна їсти помідори
Гарри и Меган грозят разоблачением королевскому семейству
Гарри и Меган грозят разоблачением королевскому семейству
Екс-чоловік Слави Камінської розповів правду про розлучення
Екс-чоловік Слави Камінської розповів правду про розлучення
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Самые полезные продукты, которые обычно мы выбрасываем
Самые полезные продукты, которые обычно мы выбрасываем