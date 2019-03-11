Отказалась от роскошной одежды: Мелания Трамп удивила простым нарядом

Первая леди США сменила каблуки на кроссовки

Первая леди США Мелания Трамп Фото: AFP

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп посетила вместе с супругом штат Алабаму для поддержки местных жителей, пострадавших от разрушительного торнадо накануне приезда главы Белого дома.

Для такого выхода в свет первая леди США решила отложить в сторону роскошные наряды и туфли на высоких каблуках. Мелания обула обычные кроссовки с бордовыми вставками в тон облегающим брюкам, которые выгодно подчеркивали ее стройную фигуру.

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Наверх жена Трампа надела теплый свитер белого цвета с бордовыми вставками на манжетах и темное полупальто из кашемира с большими пуговицами золотистого цвета. Аутфит Мелании завершили темные очки, которые полностью прятали ее взгляд.

Мелания Трамп Фото: AFP

В таком простом образе первая леди США получила больше расположения от местных жителей, которых на тот момент волновала одна глобальная проблема – разрушение домов в результате стихийного бедствия.

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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