Палитра цветов на осень 2019: ТОП-5 самых трендовых оттенков
Лилия Ребрик продемонстрировала самые актуальные цвета сезона
В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", украинский стилист Джулия Помошко рассказала о 5 модных цветах этого сезона и как их соединить. А известная телеведущая, актриса и настоящая модница Лилия Ребрик успела лично продемонстрировать трендовые образы.
Также в видео предлагаем подборку ТОП-7 антитрендов этой осени:
Топовую пятерку трендовых цветов открывает ярко-оранжевый или рыжий, но чем ярче, тем лучше!
"Один из трендовых цветов осени 2019 – оранжевый, я советую его сочетать с розовым, изумрудным, серым, хаки и марсала, а вот черный цвет вообще убираем из нашего гардероба, так как этой осенью нужно выглядеть ярко!" – говорит модный стилист Джулия Помошко в эфире телеканала "Украина".
Небесные голубые цвета занимают четвертое место. Но не все оттенки голубого сегодня в моде, главное – чтобы были намеки на бирюзу. Можно выбрать яркий наряд, как предлагают мировые дизайнеры, но украинский стилист советует отдавать предпочтение приглушенным оттенкам.
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"Голубой цвет, от бирюзового до пастельного, например, свитер таких оттенков можно совместить с длинной (не короче длины миди) юбкой. А что касается сочетания с другими цветами – я бы советовала комбинировать с серым, бордо и пудровым", – комментирует стилист.
А ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик выбрала пастельно-бирюзовое платье и яркий тренч.
Модный ванильно-кремовый цвет лучше не сочетать с другими цветами, а акцент можно сделать на сдержанных аксессуарах или обуви.
"Советую этот цвет носить в моно-луке, например, классические брюки и гольф совместить с модным тренчем или пальто, а небольшой акцент можно сделать на обуви", – говорит Джулия Помошко.
И наконец два самых трендовых цвета – розовый и изумрудный, которые будут подходить каждой, ведь их можно сочетать между собой, а розовый вообще можно подобрать на любой вкус.
"В этом сезоне подиум не смог обойтись без изумрудного цвета, который можно успешно сочетать с медным и розовыми оттенками, например, новомодный розовый – "дымчатый роза", – рассказала стилист в программе "Ранок з Україною".
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