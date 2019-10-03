Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Палитра цветов на осень 2019: ТОП-5 самых трендовых оттенков

Лилия Ребрик продемонстрировала самые актуальные цвета сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", украинский стилист Джулия Помошко рассказала о 5 модных цветах этого сезона и как их соединить. А известная телеведущая, актриса и настоящая модница Лилия Ребрик успела лично продемонстрировать трендовые образы.

Также в видео предлагаем подборку ТОП-7 антитрендов этой осени:

Топовую пятерку трендовых цветов открывает ярко-оранжевый или рыжий, но чем ярче, тем лучше!

"Один из трендовых цветов осени 2019 – оранжевый, я советую его сочетать с розовым, изумрудным, серым, хаки и марсала, а вот черный цвет вообще убираем из нашего гардероба, так как этой осенью нужно выглядеть ярко!" – говорит модный стилист Джулия Помошко в эфире телеканала "Украина".

Звездные ведущие программы
Звездные ведущие программы "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Небесные голубые цвета занимают четвертое место. Но не все оттенки голубого сегодня в моде, главное – чтобы были намеки на бирюзу. Можно выбрать яркий наряд, как предлагают мировые дизайнеры, но украинский стилист советует отдавать предпочтение приглушенным оттенкам.

Читайте также:
Главный тренд осени 2019: как выбрать шорты-бермуды

"Голубой цвет, от бирюзового до пастельного, например, свитер таких оттенков можно совместить с длинной (не короче длины миди) юбкой. А что касается сочетания с другими цветами – я бы советовала комбинировать с серым, бордо и пудровым", – комментирует стилист.

А ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик выбрала пастельно-бирюзовое платье и яркий тренч.

Модный ванильно-кремовый цвет лучше не сочетать с другими цветами, а акцент можно сделать на сдержанных аксессуарах или обуви.

Трендовый цвет осени 2019 – ванильно-кремовый
Трендовый цвет осени 2019 – ванильно-кремовый
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Советую этот цвет носить в моно-луке, например, классические брюки и гольф совместить с модным тренчем или пальто, а небольшой акцент можно сделать на обуви", – говорит Джулия Помошко.

И наконец два самых трендовых цвета – розовый и изумрудный, которые будут подходить каждой, ведь их можно сочетать между собой, а розовый вообще можно подобрать на любой вкус.

Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик
Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В этом сезоне подиум не смог обойтись без изумрудного цвета, который можно успешно сочетать с медным и розовыми оттенками, например, новомодный розовый – "дымчатый роза", – рассказала стилист в программе "Ранок з Україною".

Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Платья-пиджаки и микрошорты: главные тренды нового сезона от Saint Laurent Осенняя палитра: какую сумку выбрать в новом сезоне Главный тренд осени 2019: как выбрать шорты-бермуды
мода одежда стиль тренды 2019
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз

Популярные статьи

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

Новости партнеров

Які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2019: фінансовий гороскоп
Які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2019: фінансовий гороскоп
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Варення з вишні на зиму: два оригінальних рецепти
Варення з вишні на зиму: два оригінальних рецепти
Слойки с персиками: необыкновенный рецепт
Слойки с персиками: необыкновенный рецепт
Кролик у сметані: рецепт смачної дієтичної страви
Кролик у сметані: рецепт смачної дієтичної страви
Как избавиться от морщин под глазами: советы звёзд
Как избавиться от морщин под глазами: советы звёзд
Зайка или солнышко: что означает ваше любовное прозвище?
Зайка или солнышко: что означает ваше любовное прозвище?