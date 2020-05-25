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Пастельные тона и детали: варианты крутых летних луков на каждый день

Сегодня, 15:01

Объясняем, как собрать офисный аутфит из бра и укороченных штанов

Забудьте всех, кто рекомендует избегать однотонного лука. При правильном подборе аксессуаров, такой образ обязательно заиграет новыми красками. В качестве основного цвета для летних аутфитов в 2020 году выбираем пастельный лавандовый, который, пожалуй, самый трендовый в этом сезоне.

Ранее мы рассказывали, какие платье украинских дизайнеров мы будем носить этим летом. Сегодня в нашей подборке самые стильные образы жаркого сезона, в которых каждый день будет особенным!

Тренды 2020 – головокружительные летние образы на каждый день

Образ #1

Ассиметричное боди под брюки с завышенной талией – perfect match. Дополняем эту пару мелкими деталями. Здесь идеально будут сочетаться полупрозрачные босоножки с "бензиновым отливом" и яркой сумкой радужной раскраски. Стильные очки, слегка усыпанные кристаллами – и вы снова вернулись в свои былые "лихие 90-е".

Образ #2

Брючный официальный костюм в летнее время – всегда обременительно и неудобно. Однако, если попробовать заменить брюки на бриджи – никто не осудит вас за излишнюю "неформальность". Вместо топа можно позволить надеть себе всего лишь кружевной бра и накинуть поверх него удлиненный пиджак. Элегантные лодочки серо-голубых тонов и минималистическая сумочка финализируют ваш безукоризненный "офисный" образ.

Образ #3

Теплые майские и первые летние вечера все еще могут быть обманчивы, поэтому ближе к ночи важно утеплиться. Здесь на помощь вам может прийти яркий принтованный кардиган, который всегда выделит вас из толпы. Для того, чтобы не перегрузить образ – важно учесть цветовой баланс. Поэтому, отдаем предпочтение классической оверсайз белой рубашке и брюкам песчаного оттенка, расклешенные к низу. Трендовые мюли уместно будут смотреться на ваших ножках.

Образ #4

Красный цвет также можно сделать в меру базовым, если удачно его интегрировать в гардероб. Вязаный алый кардиган лучше всего обыграть с юбкой макси в мелкий флористический принт. Не менее важно здесь уделить внимание деталям и обратить внимание на бежевую сумку-бочонок и босоножки на необычном, но устойчивом каблуке. В таком образе уместным будет и в офис заявиться, и забежать на бокал-другой в бар с друзьями.

Образ #5

Для белого платья вовсе не стоит ожидать особенного повода. Элегантное платье на бретелях можно интересно сочетать с джинсовой курткой-жакетом ярких "вываренных" цветов. Небольшая сумка голубого цвета и светлые босоножки дополнят праздничный образ, который однозначно не останется без внимания.

Образ #6

Притягательный и сочный оранжевый цвет всегда символизирует теплые солнечные дни. Рука так и тянется надеть что-то в палитре этого теплого цвета. Беспроигрышным вариантом будет расставить акценты, например, при помощи однотонного топа и сумки в оранжевых тонах. Удачным контрастом здесь выступят белые джинсы и кеды. Вместо привычного тренча, в разы оригинальнее будет смотреться жакетс геометрическим принтом.

Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать вышиванку летом: ТОП-10 образов.

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