Патриотично и красиво: как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом
Разбираемся, как украинский стиль вышел за пределы страны
Для украинцев вышиванка - это прежде всего символ нации. Но со временем рубашки с вышивкой стали очень популярны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
В 2015 году американский Vogue назвал вышиванку главным трендом года, в 2016 году с этим согласились в The New York Times, после чего модницы по всему миру стали массово использовать этот элемент гардероба в своих повседневных образах.
В преддверии Дня вышиванки рассказываем, как украинская национальная одежда стала мировым фэшн-трендом.
Напомним, что ранее мы показали, как собрать актуальный образ с помощью вышиванки.
Этнический стиль всегда занимал отдельную нишу в мире моды. Аутфиты с орнаментом, фактурными, летящими тканями, вышивкой и яркими цветами особенно востребованы в сезоне весна-лето. А блузы и платья в стиле бохо стали едва ли не обязательными в негласном дресс-коде на летних музыкальных фестивалях типа Коачеллы.
Но как вышиванка обрела популярность вне Украины? Все благодаря дизайнерам. Еще в 2005 году Жан Поль Готье использовал украинскую вышивку в своей коллекции, а позже, в 2008 году, национальным нарядом Украины вдохновился и Джон Гальяно.
Украинские вышиванки использовали в своих коллекциях модные дома Gucci, Valentino, а благодаря украинской дизайнерке Vita Kin, платья с вышивкой примерили на себя такие знаменитости, как Деми Мур, Дита фон Тиз, Клаудия Шиффер и многие другие.
"У украинцев есть уникальный метод декорирования одежды при помощи вышивания, и это всегда впечатляло меня", – рассказывает в интервью Вита Кин.
Она адаптировала вышивку к современности, добавив элементы семидесятых годов, получив в итоге красивые и запоминающиеся наряды, популярные по сей день.
А вот британская певица Софи Эллис Бекстор в своем клипе на песню Come With Us появилась в ярких летних образах, вдохновленных этно-культурой.
Интерес иностранных законодателей моды к украинской культуре связан также с событиями, происходившими в стране начиная с Революции достоинства. Национальная украинская одежда стала частью нашей повседневной жизни и сформировала образ Украины таким, каким его видят во всем мире.
Популярной в 2020 году вышиванку также делают креативные идеи модельеров – вышиванки-блузки или прозрачные фасоны. Чем более необычный формат вышиванки, тем круче она смотрится.
В сюжете смотрите, какие узоры на вышиванках в тренде в этом сезоне:
Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, где купить красивую вышиванку.
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