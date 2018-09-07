Пенелопа Крус снялась в рекламе модного бренда сумок

Актриса Пенелопа Крус представила новую коллекцию сумок известного итальянского бренда

Пенелопа Крус в рекламе итальянских сумок. Фото: instagram/penelopecruzoficial

Голливудская звезда Пенелопа Крус, которая любит вещи премиальных брендов, стала лицом итальянского бренда Carpisa.

44-летнюю звезду можно увидеть в новой рекламной кампании, первые снимки которой уже появились в Сети. На них актриса позирует в стильных образах с двумя ключевыми моделями сумок из новой коллекции – красной кроссбоди под названием Alena и вместительной Idra цвета слоновой кости.

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Напомним, ранее французский бренд The Kooples, который славится своим сотрудничеством со всемирно известными моделями, поработал с Ириной Шейк. Российская модель создала для бренда сумку, которая была названа в ее же честь – Irina.

Также актриса Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.

А британский модный Дом Burberry тем временем объявил о намерении отказаться от использования натурального меха, а заодно и от утилизации собственных непроданных колекций.