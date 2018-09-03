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Переработанный деним, кружево и пайетки: Ксения Шнайдер на Ukrainian Fashion Week

Третий день Недели Моды ознаменовался показом новой коллекции Ксении Шнайдер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Показ Ксении Шнайдер. Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер. Фото: Fashionweek

Ukrainian Fashion Week в самом разгаре, а мы продолжаем осветлять самые яркие ее события. И одним из таких стал показ коллекции весна-лето 2019 молодого украинского дизайнера Ксении Шнайдер.

Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
Показ Ксении Шнайдер
Фото: Fashionweek
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Бренд Ksenia Schnaider уже известен во всем мире. А в одежде с его логотипом периодически появляется то одна, то другая всемирно известная звезда. Как, например, британская исполнительница Дуа Липа, надевшая не так давно джинсовое творение рук Ксении на свой концерт.

Новая коллекция посвящена теме пляжа, а в круизной линейке, получившей название "Black Sea Fashion-2019", были представлены авторские гавайские принты с использованием пайеток и кружева.

Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
Фото: Fashionweek
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Примечательно, что вся джинсовая ткань, используемая при пошиве одежды, является переработанной. И Ксения Шнайдер начала ее использовать задолго до того, как это стало трендом.

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.

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дизайнер показ Ukrainian Fashion Week деним Ксения Шнайдер
Источник: "Сегодня"
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