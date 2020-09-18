Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Персонаж с другой планеты: Леди Гага снялась в футуристических образах для Billboard

Сегодня, 16:56

Певица стала главной звездой нового выпуска журнала

Певица Леди Гага, которая впечатлила нас своими образами на MTV Video Music Awards, стала лицом свежего номера журнала Billboard. Знаменитость позировала в эпатажных нарядах, авторства таких брендов, как Bradley Sharpe, Jose It-Spain, Demonia и других.

В интервью для Billboard Леди Гага рассказала, каким был для нее 2020 год, как она переживает пандемию, о новом студийном альбоме Chromatica, и трудностях в работе.

Леди Гага
Фото: billboard.com

Над созданием экстравагантной фотосессии работали стилист Никола Формичетти и фотограф Djeneba Aduayom. Гага примерила наряды от Cecilio Castrillo, Jisoo Jang, Lance Victor и Gasoline Glamour.

Читайте также:
Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

Это синее платье со шлейфом, многослойные юбки, обувь на высокой платформе, платье с панье и многое другое.

Леди Гага
Фото: billboard.com

Выход альбома Chromatica должен был состояться в 10 апреля этого года, но из-за вспышки коронавируса его отложили. В записи трека Sine from above принял участие легендарный Элтон Джон, которого Леди Гага называет своим музыкальным наставником.

Леди Гага
Фото: billboard.com

Ранее мы писали, что 55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку известного глянца.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak — фото дня Ким Кардашьян представила линейку белья для беременных. Фанаты критикуют Saint Laurent показал кампейн, над которым работала киевская команда Family Production
певица Леди Гага
Источник: billboard.com
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Колишня дружина Павлика зірвалася на 40-й день після смерті сина
Колишня дружина Павлика зірвалася на 40-й день після смерті сина
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям

Популярные статьи

Сегодня, 13:50Events

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Сегодня, 12:15Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 05:55Видео дня

Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 11:04Видео дня

Мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны – это новый рекорд. Видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:58Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряПсихология

Совместимость по знаку зодиака: какие пары самые крепкие

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять