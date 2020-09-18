Персонаж с другой планеты: Леди Гага снялась в футуристических образах для Billboard

Певица стала главной звездой нового выпуска журнала

Певица Леди Гага, которая впечатлила нас своими образами на MTV Video Music Awards, стала лицом свежего номера журнала Billboard. Знаменитость позировала в эпатажных нарядах, авторства таких брендов, как Bradley Sharpe, Jose It-Spain, Demonia и других.

В интервью для Billboard Леди Гага рассказала, каким был для нее 2020 год, как она переживает пандемию, о новом студийном альбоме Chromatica, и трудностях в работе.

Леди Гага

Фото: billboard.com

Над созданием экстравагантной фотосессии работали стилист Никола Формичетти и фотограф Djeneba Aduayom. Гага примерила наряды от Cecilio Castrillo, Jisoo Jang, Lance Victor и Gasoline Glamour.

Это синее платье со шлейфом, многослойные юбки, обувь на высокой платформе, платье с панье и многое другое.

Леди Гага

Фото: billboard.com

Выход альбома Chromatica должен был состояться в 10 апреля этого года, но из-за вспышки коронавируса его отложили. В записи трека Sine from above принял участие легендарный Элтон Джон, которого Леди Гага называет своим музыкальным наставником.

Леди Гага

Фото: billboard.com

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