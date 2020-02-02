Первый день UFW 20/21: чем запомнилось открытие Недели моды в Украине

В украинской столице стартовал очередной сезон Ukrainian Fashion Week

Как прошел первый день UFW 20/21 Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

В субботу, 1 февраля в Киеве стартовал очередной сезон Ukrainian Fashion Week 2020/2021. Украинская неделя моды в этом сезоне сделает акцент на свежей и прогрессивной моде, уделив особое внимание экологичности, а также развитию молодых дизайнеров. Среди самых известных имен первого дня – Burenina, GUDU, Gasanova и ARTEMKLIMCHUK, познакомиться с коллекциями которых пришли Елизавета Юрушева, Оксана Берг, Валентина Супиханова и Татьяна Рубан. Фото гостей можно увидеть здесь.

Светлана Бевза – лучший дизайнер женской одежды по версии профессиональной премии BEST FASHION AWARDS: видео

Напомним, что в расписании нового сезона UFW отсутствуют показы многих известных дизайнеров – старожилов Украинской недели моды: Светланы Бевзы, Лили Литковской, Елены Ревы, Кати Сильченко, Ивана Фролова, Жана Грицфельдта, Виктории Баланюк и других.

Лучшие показы первого дня UFW 20-21

коллекция Elena Burenina FW 20/21- "Ті, що танцюють у хмарах"

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GUDU FW 20/21: сквозь призму бунта и личностной революции

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Gasanova FW 20/21: новое прочтение романтической готики

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A/RAISE FW 20/21: в стиле романтично-цветочных 70-х и бунтарских 80-х

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Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел показ Жана Грицфельдта 2020/2021. Модное шоу посетили Катя Осадчая, Евгений Кот, Анна Ризатдинова и другие звездные гости.

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