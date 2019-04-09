Пестрая кофта и кожаная юбка Hugo Boss: королева Летиция на официальной встрече
Урок стиля от испанской королевы
Королева Испании Летиция снова преподнесла модницам урок стиля и показала, с чем можно сочетать тренд 2019 года – кожаную юбку. Во время прошлого выхода в свет Ее Величество нарядилась в юбку со змеиным принтом в сочетании с черным лонгсливом.
На этот раз для официальной поездки в монетный двор Испании 46-летняя жена короля надела любимую кожаную юбку бежевого цвета с сине-оранжевыми вставками на карманах. В тандеме с пестрой кофтой на короткие рукава от известного бренда Hugo Boss королевский look смотрелся стильно и локанично.
Наверх испанская модница накинула бежевое пальто, а из обуви выбрала коричневые туфли на квадратном каблуке. Оценив все предыдущие образы Летиции, можно сделать вывод, что она отдает преимущество коричневым оттенкам в макияже глаз, а из аксессуаров предпочитает нежные украшения.
Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.
Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.
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