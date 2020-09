Платья, брюки и тренчи: свежие осенние образы от украинских дизайнеров

Вещи от локальных брендов, которые идеально подходят для прохладных дней

Погода за окном уже дала ответы на все вопросы о том, что же надеть сегодня. Пора признать, что тепло и солнечные дни нас покидают, уступая место осенним дождливым утрам и ветреным вечерам. Мы подготовили для вас несколько образов от украинских дизайнеров, в которых осень обретет самые стильные ноты.

Сентябрь и последующие прохладные месяцы вовсе не повод отказываться от любимых платьев из тонких и летящих тканей. Такие изделия всегда можно утеплить, добавив водолазку, плотную рубашку, джинсовку или косуху, что убережет от холода, и сделает образ многослойным и трендовым.

На фото слева: платье Love by the moon

Цена: 2970 грн

На фото справа: образ от One by One

Цена: платье – 900 грн, кардиган – 1300 грн

Пора вспоминать еще и о свитерах: с высокой горловиной, боковыми разрезами, отложными воротниками или просто хлопковых и лаконичной расцветки. Объемный свитер всегда удачно дополнит легкую юбку или платье, изделия из денима, которые сейчас вновь особенно популярны.

Но если вы не готовы утепляться – еще можно носить любимые рубашки, которые удачно сочетаются с брюками и джинсами. Гольф или рубашку также можно заменить боди с длинными рукавами.

На фото слева: family.fabric

Цена: рубашка – 1650 грн

На фото справа: образ от One by One

Цена: боди – 890 грн, джинсы – 1400 грн

Осень традиционно обязует нас носить костюмы. Но учитывая, что школьные годы уже прошли, излишней официальности сегодня можно избежать. Отдайте предпочтение костюму с маскулинным пиджаком и свободными брюками с высокой посадкой.

На фото: костюм от TOTÉ

Цена: 5900 грн

Отличный вариантом также будет укороченный пиджак, идеально сочетающийся с брюками палаццо.

На фото: образ от Tattié

Цена: блейзер 7000 грн, брюки 4200 грн

Интересное и новое прочтение в этом сезоне получили пиджаки и рубашки. Они стали плотнее и заняли место верхней одежды, вместо пальто и легких курток. Подчеркивайте талию с помощью лаконичных поясов или поясных сумок, обращайте внимание на интересные цветовые решения и акценты.

На фото: образ от SOLH

Цена: куртка-рубашка 2800 грн, брюки 2500 грн

Тренчи и пальто станут актуальными, когда температура воздуха опустится чуть ниже, и в пиджаках будет уже не так тепло. Украинские дизайнеры предлагают стильные модели oversize с яркими деталями.

На фото: образ от NCYZIP

Цена: тренч – 73000 грн

Чтобы вы не выбрали для осеннего образа, никогда не забывайте о простых правилах – вещи должны быть не только красивыми и трендовыми. Ваш образ всегда должен подчеркивать вашу личность и характер, отображать внутреннее состояние души.

Напомним, что ранее H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

