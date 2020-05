Платья украинских брендов, которые мы будем носить этим летом

Стильные образы на каждый день

Самое время поговорить о летних нарядах. Сегодня рассмотрим, какие принты, цвета и фасоны летних платьев предлагают нам локальные дизайнеры. В этом материале Сегодня.Lifestyle читайте о трендовых платьях на лето 2020 от украинских брендов.

Главная новинка летнего сезона 2020 – сочетание двух цветов в одном предмете гардероба – будь то штаны, пиджак, блуза или платье. Еще одна актуальная тенденция – драпированные и многоуровневые юбки платьев. Актуальным будут и наряды в стиле 00-х с высоким разрезом.

Летние платья 2020: ТОП-10 моделей от украинских брендов

Нежность и простота – главные акценты летних платьев этого сезона. Цветочная палитра, ажурные воротники, миди длина, создающие "воздушные" силуэты. Все это мы видим на моделях SHEVCHENKO DESIGN STUDIO. Обладательница такого платья будет буквально тонуть в комплиментах прохожих.

Платье SHEVCHENKO DESIGN STUDIO, цена 2980 грн Фото: Instagram

Выглядеть сексуально и эффектно поможет приталенное платье со смелым разрезом. Уже классическая модель из гладких тканей должна быть в гардеробе каждой модницы. Черное платье от Julia Gurskaja уместно вечером, но в некоторых случаях в нем можно появиться и на официальном ивенте. Не мало важно подобрать правильную обувь и не переборщить с аксессуарами.

Платье Julia Gurskaja, цена 4500 грн Фото: Instagram

Еще один не менее стильный вариант летнего лука – черное платье на бретелях с широкой юбкой. Кокетливые модели бренда KNITEL подчеркнут достоинства фигуры и придадут романтичности вашему образу. Идеальный вариант для торжественного выхода и вечеринки.

Платье KNITEL, цена 3700 грн Фото: Instagram

Украинские дизайнеры предлагают этим летом многослойные летящие платья. Такая шикарная объемная юбка как у L.A.B by Ternovskaya или Tattié выглядит весьма уникально и очаровательно. Плюс, подобные платья отлично смотрятся на девушках с любой фигурой.

Платье L.A.B by Ternovskaya, цена 3611 грн Фото: Instagram

Платье Tattié, цена 7560 грн Фото: Instagram

Еще один вариант для длинного платья на лето – полосы. А еще абстрактные и геометрические принты, которые остается на пике популярности в 2020 году. В жаркий день сарафан из легких светлых тканей подчеркнет загар, кроме того в нем будет легко и комфортно.

Платье L.A.B by Ternovskaya, цена 4815 грн Фото: Instagram

Полька-дот или принт в горох снова возвращается на свое почетное место главного тренда в одежде. Освежить привычную черно-белую палитру можно розовым и зеленым, как это сделали One by One. Прелесть крупного "горошка" еще и в том, что он отлично маскирует недостатки фигуры. Конечно, многое зависит от фактуры ткани, цвета и фасона самого платья.

Платье One by One, цена 1300 грн Фото: Instagram

Откровенные облегающие платья актуальны всегда, и об этом знают REBEL COLLECTION. Простой, но требовательный к идеальной фигуре крой, минимализм мини или миди длина – отличный вариант летнего платья на любой случай. Миксуйте платье с курткой или рубашкой, кроссами или небольшим каблуком, не стесняйтесь использовать украшения.

Платье REBEL COLLECTION, цена 6890 грн Фото: Instagram

Яркий и запоминающийся образ создаст женское летнее платье с длинными рукавами и акцентом в виде тонкого пояса на талии. Длина здесь может быть как миди, так и макси. Пример – голубое цветочное платье от SOLH.

Платье SOLH, цена 2600 грн Фото: Instagram

А что по мини? Игривые короткие сарафаны и платья также обязательно стоит носить этим летом. Tattié предлагают оригинальные фасоны с орнаментом и декором, которые можно сочетать с различными аксессуарами, носить как с кедами, так и с каблуками.

Платье Tattié, цена 6750 грн Фото: Instagram

При выборе платья на лето всегда исходите из своих личных предпочтений и из того, в чем вам комфортно, в чем вы чувствуете себя уверенно, и что вам просто очень нравится.

