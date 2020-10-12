Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Образ на вечер: пленительная Тина Кароль в черном платье от David Koma за 1670 долларов

Сегодня, 13:44

Разбираем очередной look певицы на шоу "Танці з зірками"

Тина Кароль пленила своим луком в седьмом выпуске шоу "Танці з зірками-2020". Певица надела черное блестящее платье необычного кроя от британского дизайнера грузинского происхождения David Koma, стоимостью 1670 долларов.

Традиционно ведущая танцевального проекта для прямых эфиров выбирает вечерние платья в пол. На этот раз Тина Кароль блистала перед камерами в черном наряде с одним рукавом и смелым разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги.

Тина Кароль в платье от David Koma
Тина Кароль в платье от David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Аутфит Тина дополнила массивными сережками и стильными туфлями с ремешком. Макияж звезды – в нюдовых тонах.

Тина Кароль в платье от David Koma
Тина Кароль в платье от David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Читайте также:
В стиле 00-х. Смотрим на образ Тины Кароль в четвертом выпуске "Танців з зірками-2020"

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль надела платье от украинского бренда, которое стоит 10 тысяч гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
На стиле даже дома: Кейт Миддлтон повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana Тина Кароль очаровала сексуальным образом в платье от FROLOV за 2580 евро Неон и экраны вместо живых зрителей: как прошел показ Balmain (фото, видео)
Тина Кароль платье стиль
Реклама

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой – СМИ

Вчера, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Вчера, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

10 октябряАфиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

10 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

10 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

10 октябряEvents

10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 октябряШоу-бизнес

Главное за неделю: уход Жванецкого со сцены и скандал с концертами Поляковой и Билык

9 октябряШоу-бизнес

Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

9 октябряШоу-бизнес

Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний
Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Лиза Галкина вызвала бурю эмоций своим внешним видом
Лиза Галкина вызвала бурю эмоций своим внешним видом
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять