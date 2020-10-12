Образ на вечер: пленительная Тина Кароль в черном платье от David Koma за 1670 долларов
Разбираем очередной look певицы на шоу "Танці з зірками"
Тина Кароль пленила своим луком в седьмом выпуске шоу "Танці з зірками-2020". Певица надела черное блестящее платье необычного кроя от британского дизайнера грузинского происхождения David Koma, стоимостью 1670 долларов.
Традиционно ведущая танцевального проекта для прямых эфиров выбирает вечерние платья в пол. На этот раз Тина Кароль блистала перед камерами в черном наряде с одним рукавом и смелым разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги.
Аутфит Тина дополнила массивными сережками и стильными туфлями с ремешком. Макияж звезды – в нюдовых тонах.
Ранее Тина Кароль надела платье от украинского бренда, которое стоит 10 тысяч гривен.
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