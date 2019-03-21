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Пленяющая красота: чувственная Тина Кароль снялась в новой фотосессии

Кароль примеряла нежный и женственный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль, которая сейчас находится в Нью-Йорке и уже успела подписать контракт с американским лейблом на издание англоязычного альбома, после прогулки по городу решила устроить себе профессиональную фотосессию в чувственном образе.

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Артистка позирует в ярко-голубом плаще с имитацией крокодильей кожи от украинского бренда SIX. В качестве аксессуаров Тина выбрала тренд сезона – серьги-кольца. Из-под стильной верхней одежды выглядывает платье в пол цвета слоновой кости с глубоким декольте и декоративными ремнями на лямках. Нежный и романтический образ Кароль завершает по классике красная губная помада и туфли в разноцветную полоску от Fendi.

Тина Кароль в женственном образе
Тина Кароль в женственном образе
Фото: instagram.com/rayyyau

Результатами такой чувственной съемки поделился на своей странице в Instagram нью-йоркский фотограф под именем Ray Yau.

Чувственная фотосессия Тины Кароль
Чувственная фотосессия Тины Кароль
Фото: instagram.com/rayyyau

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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