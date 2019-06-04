Пляжная мода: как подобрать купальник по типу фигуры

Море зовет: трендовые купальники на лето

Модные купальники на лето 2019 Фото: Pixabay

Вот и наступила самая долгожданная пора года – лето. Впереди три месяца наслаждения и даже если у вас не будет возможности выбраться на море, искупаться в городе получится, ведь никто не отменял открытые бассейны, озера и реки. Но не все так просто, придерживаться трендов в пляжной моде тоже стоит.

О самых дорогих купальниках мира подробнее в сюжете:

И не нужно стесняться! Даже самую несовершенную фигуру можно подкорректировать, правильно выбрав фасон купальника. В 2019 году актуальны модели с высокой посадкой и даже одна из голливудских звезд – певица Селена Гомес – выпустила коллекцию таких купальников, чтобы скрыть неточности фигуры. Например, шрам, который у нее остался после пересадки почки. Так что долой все и комплексы и пора определиться со своим идеальным пляжным look.

Мы плавно подошли к главному вопросу – как выбрать купальник на лето 2019, чтобы он скрыл недостатки и выглядел стильно?

Для девушек с фигурой "песочных часов" подойдут почти любые модели купальников. А самым выигрышными станут плавки-бикини с верхом в форме треугольников. Также красиво на такой фигуре смотрятся закрытые и облегающие купальники.

А вот девушкам с фигурой "груши" уже посложнее, ведь необходимо сместить акцент с нижней части на верхнюю. Для этого выбирайте контрастные модели – спокойный тон плавок и бюстгальтер с насыщенным узором. Верхняя часть летнего купальника может быть декорирована бахромой, стразами или другими элементами.

Как выбрать купальник по фигуре: варианты с фото Фото: Pinterest

Прямоугольную фигуру можно выровнять благодаря купальникам с полосками или асимметричными линиями, которые визуально приблизят вас к идеальным пропорциям тела. Лучше всего выбирать закрытые купальники с глубоким вырезом на груди или спине. Для девушек с "треугольной" фигурой лучше всего подойдут купальники с низкой посадкой, чтобы прибавить бедрам чуть объем. Визуально уменьшить ширину торса можно при помощи купальников с открытыми плечами.

А теперь более детально рассмотрим стильные варианты купальников на лето 2019, которые сейчас особо популярны и в которых будет не стыдно прогуляться по пляжу.

Плавки с завышенной талией – тренд 2019 года

Привет из 90-х! Именно тогда зародился тренд на высокую талию. И казалось бы, всего два года назад это выглядело вульгарно и старомодно, но сейчас плавки с высокой посадкой на пике популярности. Причем такой фасон подходит абсолютно всем девушкам. А тем, у кого проблемы с лишним весом – отличная возможность скрыт недостатки. Что касается цветов, то самым стильным вариантов станут летние купальники в горошек и неоновых цветов.

Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest Выбираем купальники с высокой посадкой на лето 2019 Фото: Pinterest 1/7

Белый купальник – must have на лето

Маленький лайфхак – даже если у вас еще нет идеального загара, белый цвет способен зрительно обмануть и придать коже "золотистого" оттенка. Более того, светлые купальники смотрятся элегантно, а в сочетании с правильно подобранными аксессуарами – куда более выгодней.

Модные купальники 2019 Фото: Pinterest Модные купальники 2019 Фото: Pinterest Модные купальники 2019 Фото: Pinterest Модные купальники 2019 Фото: Pinterest Модные купальники 2019 Фото: Pinterest 1/5

Вечная классика - Victoria's Secret купальники

Кто не мечтает стать одним из "ангелов" известного бренда Victoria's Secret? Кажется, что мода на купальники этой марки превратилась в вечную классику, которой неподвластны дизайнерские правила. Компания сама диктует моду на купальники, предлагая в основном романтические варианты с декором в виде страз и пайеток.

Стильные купальники Victoria's Secret Фото: Pinterest

Цельные купальники – выбираем идеально подходящий под фигуру вариант

Цельные купальники - must have в женском гардеробе на лето 2019. Это один из самых популярных вариантов среди женской аудитории. Причем существует невероятное количество фасонов с разными вырезами и даже поясами.

Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest Цельные летние купальники Фото: Pinterest 1/7

Главный минус – вы не получите идеальный загар, поэтому цельные купальники лучше надевать на загорелую кожу. Хотя современные технологии позволяют уже разрабатывать модели купальников, которые пропускают ультрафиолет и не оставляют белых следов.

Напомним, что ранее эпатажный дизайнер из Нью-Йорка Ария МакМанус решила упростить жизнь любителям пляжного отдыха и объединила женские купальники с полотенцами. Получился довольно сомнительный, но креативный тренд лета-2019.

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