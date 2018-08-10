Почему Меган Маркл выбрала для свадьбы платье Стеллы Маккартни?

Стелла Маккартни рассказала, почему именно ее платье оказалось на королевской свадьбе

Свадебное платье Меган Маркл. Фото: Getty

Британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.

"В моей карьере были моменты, когда я бежала за Гвинет Пэлтроу и Мадонной с вопросом: "Могу ли я пошить для вас наряд?". Но в случае с Меган все было иначе – она сама обратилась ко мне. Думаю, это случилось не только потому, что я могу пошить красивое платье – это могут сделать многие. И в любом Меган будет выглядеть эффектно. Вероятнее всего, причина кроется в том, что я британский дизайнер и что я – женщина. Это важно, ведь мы должны поддерживать друг друга", – прокомментировала Стелла.

Напомним, 4 августа супруга принца Гарри – Меган Маркл отметила своей день рождения. Однако пара провела его на свадьбе у друга детства Гарри – Чарли Ван Страубензи. Пропустить столь торжественное событие из-за дня рождения жены Гарри не смог, поскольку выполнял важную роль шафера, ведь с Чарли они дружат с самого детства.