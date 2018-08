Почему приход H&M в Украину, это круто

Мы долго ждали прихода бренда H&M на украинский рынок – и вот почему

H&M. Фото: Getty

Когда в далеком 1947 году будущий основатель H&M Эрлинг Перссон прибыл в США, он и мечтать не мог о том, что спустя 70 лет сеть его магазинов станет крупнейшей розничной сетью всей Европы. Впечатлившись не столько местными достопримечательностями, сколько невероятными по роскоши и размаху нью-йоркскими универмагами Macy’s и Barney’s, даже подобия которых не было в полуразрушенной послевоенной Европе, предприниматель открыл свой первый магазин Hennes, в котором начал продавать пока только женскую одежду, простую и доступную для большинства.

Магазин, который совсем скоро станет первым H&M Фото: H&M

В конце 60-х Перссон решил развивать бизнес и приобрел магазин для рыбаков и охотников Mauritz Widforss, который после объединения с первым стал частью одного целого, а сеть получила нынешнее название Нennes & Mauritz – H&M – и расширила ассортимент для мужчин и детей. В 80-е бренд вышел за пределы Скандинавии, а в начале нулевых покорил и американский рынок, которому, фактически, и был благодарен своим появлением.

Низкие цены

С первых дней своего существования цены в H&M отличались демократичностью. Девиз компании гласит: Fashion and quality at the best price – "Модная и качественная одежда по доступным ценам". Поэтому ее производственные циклы являются самыми стремительными в мире – путь от эскиза до готового экземпляра вещь проходит меньше, чем за месяц. А новые коллекции выпускаются не раз в сезон, а каждую неделю, что позволяет постоянно снижать цены на "устаревшие" вещи.

Распродажа в H&M Фото: Getty

На уровень стоимости также влияет отсутствие собственных фабрик, по причине чего вещи отшиваются в основном в бедных странах Азии представителями местного населения, которым не так уж много и платят, за что H&M постоянно подвергается критике из-за ущемления прав рабочих третьего мира. А также компания не владеет собственными магазинами, она арендует площади, удешевляя таким образом расходы.

Сотрудничество с известными дизайнерами

На данный момент ни один бренд в мире не заботится так о своем имидже, как это делает Н&M. С 2004 года компания начала активное сотрудничество известными дизайнерами, первыми из которых стал сам Карл Лагерфельд. Созданная им капсульная коллекция поступила всего лишь в два десятка магазинов и была раскуплена за считанные часы.

После этого в Н&M поняли, что останавливаться точно не стоит, и уже год спустя на свет появилась коллекция от Стеллы Маккартни, а дальше были Versace, Marni, Lanvin, Isabel Marant, Roberto Cavalli, Kenzo, Comme des Garcons и многие другие. Не обошли бренд стороной и звезды шоу-бизнеса – Мадонна, Лана Дель Рей и Кэти Перри.

H&M делает высокую моду ближе

Если H&M устраивает рекламную кампанию, то делает это с поистине королевским размахом. Событие освещают все возможные СМИ, а на рекламных постерах появляются Наоми Кепмбел, Миранда Кэрр, Дэвид Бекхем и Эдриан Броуди. К слову, первой моделью, выступившей лицом бренда была солистка шведского коллектива АВВА Анни-Фрид Лингстад, которой выпала честь рекламировать косметику.

С недавнего времени на ежегодном благотворительном событии Met Gala можно встретить не одну звезду в платье бренда, которое на вид сложно будет отличить от его сородича класса люкс. В числе таких знаменитостей в свое время были актрисы Саша Лейн, Сара Джессика Паркер и модель Джордан Данн. H&M появлялся на красной дорожке благодаря Аманде Сейфрид и Пенелопе Крус. А Хелен Хант стала первой, кто надел платье бренда на вручение "Оскара", правда оно было расшито драгоценными камнями и стоило порядка 700 долларов.

Купить хорошую одежду станет проще

Это в равной мере касается как модниц, так и родителей, которые также предпочитают одевать в H&M своих детей. Если до недавнего времени одежду ZARA можно было купить и у нас, а британский Next заказать на официальном сайте, то с H&M дела обстояли гораздо хуже.

Был вариант переплачивать перекупщикам или тратить один из дней отпуска для похода в магазин где-нибудь в Польше или Венгрии.Однако и в последнем случае привезти можно было в основном одежду. Если же вспомнить о том, что у H&M существует еще и направление Home, то шансы втащить в самолет корзины для хранения, вязанные пледы или коробку знаменитых свечей в стеклянных стаканах равнялись нулю.

Мы стали еще на шаг ближе к цивилизованному миру

Чего греха таить, мы очень долго ждали этого открытия. Последние лет пять то и дело появлялись новости о выходе H&M на украинский рынок, которые спустя несколько часов опровергались официальными представителями бренда. Каждая такая новость напоминала знаменитую фразу: "Волки! Волки!", после которой никто уже никуда не бежит. И вот, наконец-то, H&M наш!

А это значит, что украинский рынок достиг того уровня, когда способен соответствовать требованиям такого коммерческого гиганта. И что следом за ним в наши возможности поверят и другие, например, IKEA, уюта которой нам так не хватает, или Starbuks со своим кофе и термочашками. В общем, свет в конце тоннеля уже виден, и теперь к нему нужно просто идти.