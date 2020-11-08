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Под цвет пальто и шляпы: королева Елизавета II впервые появилась на публике в маске

Сегодня, 13:21

Ее Величество посетила могилу Неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве

Королева Елизавета II, у которой недавно появился новый официальный портрет, впервые за время пандемии коронавируса вышла в свет в защитной маске. Она посетила могилу Неизвестному солдату в Вестминстерском аббатстве в день 100-летней годовщины его захоронения.

94-летняя правительница Великобритании возложила к памятной доске букет с орхидеями и миртом. Она была одета в черное пальто, шляпу, черные перчатки и защитную маску с белым обрамлением.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Total black аутфит королевы дополнили красная брошь "Звезда Жардин", черная сумочка и туфли.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Могила Неизвестного воина – это место последнего упокоения британского солдата, погибшего во время Первой мировой войны. Его тело было привезено из Северной Франции и похоронено в Вестминстерском аббатстве 11 ноября 1920 года.

Напомним, что ранее был назван самый стильный член британской королевской семьи, и это не королева Елизавета II.

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