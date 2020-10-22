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Подготовка к холодам: как сохранить молодость кожи рук и ног

Сегодня, 14:09

После теплого сезона и в преддверии холодов питание и увлажнение – основа ухода за кожей

Руки часто выдают возраст человека больше всего, поэтому они нуждаются в особенном уходе и защите. Наши ноги и стопы тоже не должны оставаться без внимания. Мы расскажем, что делать, чтобы сохранить молодость кожи рук и ног и подготовиться к холодам.

Питание и увлажнение

Ветер и низкие температуры сушат кожу на руках, а в тяжелых случаях вызывают появление покраснения и болезненных трещин. И хотя солнце может согреть наши ручки, оно не поможет сохранить кожу рук молодой и ухоженной. Ультрафиолетовые лучи делают кожу сухой и чувствительной. Поэтому после теплого сезона и в преддверии холодов питание и увлажнение – основа ухода. Регенерирующий крем для рук Regenerative Hand Cream от LCN PROFESSIONAL отлично подходит для ухода за требовательной кожей рук. Экстракт стволовых клеток чертополоха и комплекс углеводов в составе крема восстанавливают клетки кожи и питают ее влагой. Средство также действует против возрастных изменений, рекомендуется для сухой и чувствительной кожи рук.

Регенерирующий крем для рук Regenerative Hand Cream от LCN PROFESSIONAL
Регенерирующий крем для рук Regenerative Hand Cream от LCN PROFESSIONAL

Для быстрого ухода в течение дня подойдет увлажняющий оливковый лосьон для рук Olive Hand Lotion от LCN PROFESSIONAL. Он легко впитывается, содержит оливковое масло, оливковый жир и сквалан. Поэтому его можно держать как на рабочем столе, так и носить с собой для быстрого и эффективного увлажнения.

Увлажняющий оливковый лосьон для рук Olive Hand Lotion от LCN PROFESSIONAL
Увлажняющий оливковый лосьон для рук Olive Hand Lotion от LCN PROFESSIONAL

Хотя стопы не так подвержены воздействию погодных условий, это не означает, что они не нуждаются в уходе. Ношение носков, обуви в течение всего дня делает кожу ног грубой и сухой. Главный секрет ухода за сухими потрескавшимися стопами – частое увлажнение. Охлаждающий и освежающий крем для кожи ног Refreshing Foot Cream (green) LCN PROFESSIONAL включает в себя экстракт зеленых водорослей, масло мяты и молочную кислоту. Крем увлажняет и восстанавливает кожу, снимает усталость.

Охлаждающий и освежающий крем для кожи ног Refreshing Foot Cream (green)
Охлаждающий и освежающий крем для кожи ног Refreshing Foot Cream (green)

Для более тяжелых случаев нужно использовать "тяжелую артиллерию" в виде питательного крема для огрубевшей кожи ног с 40% мочевины Urea 40% Chapped Skin Cream LCN PROFESSIONAL. Благодаря содержанию фруктовых кислот, крем Urea 40 % Chapped Skin быстро и эффективно сокращает появление ороговевших клеток. Входящий в состав крема пантенол успокаивает кожу, пчелиный воск питает ее, шалфей оказывает противовоспалительное действие. Крем легко ложится на кожу и обеспечивает глубокое проникновение полезных компонентов, активно стимулирует обменные процессы внутри дермы.

Питательный крем для огрубевшей кожи ног Urea 40% Chapped Skin Cream LCN PROFESSIONAL
Питательный крем для огрубевшей кожи ног Urea 40% Chapped Skin Cream LCN PROFESSIONAL

Питательные средства лучше всего использовать перед сном. Чтобы крем впитался и не попал на простыни, нанесите толстый слой на ноги и руки прямо перед тем, как отправитесь спать. Наденьте хлопковые носки и перчатки, которые позволят коже дышать.

Внимание, кутикула!

Часто мы вообще не задумываемся о кутикуле, когда она здорова. Но небольшие трещинки, обычно из-за заусениц или сухости, делают руки более уязвимыми для инфекций, которые могут вызвать разные болезненные ощущения. Увлажнение этой деликатной области помогает создать защитный барьер.

Масло для ногтей и кутикулы Nail Oil LCN PROFESSIONAL
Масло для ногтей и кутикулы Nail Oil LCN PROFESSIONAL

Масло для ногтей и кутикулы Nail Oil LCN PROFESSIONAL с витаминами A, E, F, миндальным, оливковым маслами и экстрактом зверобоя улучшает эластичность кутикулы и защищает ее от разрывов, успокаивает поврежденную кожу. Масло быстро впитывается и имеет легкий цитрусовый аромат.

Секреты здоровых стоп

Не снимайте обувь, находясь в общественных местах (бассейны, раздевалки, обувные магазины и т. д.), чтобы избежать грибковых инфекций ногтей. Грибок перемещается с пола на ступни, где попадает внутрь через небольшие порезы или промежутки между ногтем и ногтевым ложем. Если у вас грибковая инфекция, она может распространяться с одного ногтя на другой и на кожу. Если ее не лечить, то инфекция может вызвать необратимое повреждение ногтей или привести к серьезным инфекциям в других частях тела. Если вы подозреваете, что у вас инфекция, обратитесь к дерматологу.

Чтобы снизить риск грибковых инфекций, тщательно мойте и сушите ноги после душа и по возможности надевайте обувь, в том числе шлепанцы в душевых в тренажерном зале. Если ноги сильно потеют, почаще меняйте носки, пользуйтесь специальными средствами для ухода. Крем для профилактики грибка – Mykosept Foot Guard LCN PROFESSIONAL – ваш телохранитель для ног.

Крем для профилактики грибка – Mykosept Foot Guard LCN PROFESSIONAL
Крем для профилактики грибка – Mykosept Foot Guard LCN PROFESSIONAL

Это ежедневная защита и профилактика, которая предлагает также интенсивное питание, освежающий эффект и надежную защиту. Легкая нежирная формула миндального масла и масла ши интенсивно и устойчиво питает кожу. Экстракты белого чая обладают антимикотическими и антибактериальными свойствами.

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косметика ноги стопы руки уход за кожей
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