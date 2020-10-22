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Подготовка к холодам: как сохранить молодость кожи рук и ног

После теплого сезона и в преддверии холодов питание и увлажнение – основа ухода за кожей

Руки часто выдают возраст человека больше всего, поэтому они нуждаются в особенном уходе и защите. Наши ноги и стопы тоже не должны оставаться без внимания. Мы расскажем, что делать, чтобы сохранить молодость кожи рук и ног и подготовиться к холодам.

Питание и увлажнение

Ветер и низкие температуры сушат кожу на руках, а в тяжелых случаях вызывают появление покраснения и болезненных трещин. И хотя солнце может согреть наши ручки, оно не поможет сохранить кожу рук молодой и ухоженной. Ультрафиолетовые лучи делают кожу сухой и чувствительной. Поэтому после теплого сезона и в преддверии холодов питание и увлажнение – основа ухода. Регенерирующий крем для рук Regenerative Hand Cream от LCN PROFESSIONAL отлично подходит для ухода за требовательной кожей рук. Экстракт стволовых клеток чертополоха и комплекс углеводов в составе крема восстанавливают клетки кожи и питают ее влагой. Средство также действует против возрастных изменений, рекомендуется для сухой и чувствительной кожи рук.

Регенерирующий крем для рук Regenerative Hand Cream от LCN PROFESSIONAL

Для быстрого ухода в течение дня подойдет увлажняющий оливковый лосьон для рук Olive Hand Lotion от LCN PROFESSIONAL. Он легко впитывается, содержит оливковое масло, оливковый жир и сквалан. Поэтому его можно держать как на рабочем столе, так и носить с собой для быстрого и эффективного увлажнения.

Увлажняющий оливковый лосьон для рук Olive Hand Lotion от LCN PROFESSIONAL

Хотя стопы не так подвержены воздействию погодных условий, это не означает, что они не нуждаются в уходе. Ношение носков, обуви в течение всего дня делает кожу ног грубой и сухой. Главный секрет ухода за сухими потрескавшимися стопами – частое увлажнение. Охлаждающий и освежающий крем для кожи ног Refreshing Foot Cream (green) LCN PROFESSIONAL включает в себя экстракт зеленых водорослей, масло мяты и молочную кислоту. Крем увлажняет и восстанавливает кожу, снимает усталость.

Охлаждающий и освежающий крем для кожи ног Refreshing Foot Cream (green)

Для более тяжелых случаев нужно использовать "тяжелую артиллерию" в виде питательного крема для огрубевшей кожи ног с 40% мочевины Urea 40% Chapped Skin Cream LCN PROFESSIONAL. Благодаря содержанию фруктовых кислот, крем Urea 40 % Chapped Skin быстро и эффективно сокращает появление ороговевших клеток. Входящий в состав крема пантенол успокаивает кожу, пчелиный воск питает ее, шалфей оказывает противовоспалительное действие. Крем легко ложится на кожу и обеспечивает глубокое проникновение полезных компонентов, активно стимулирует обменные процессы внутри дермы.

Питательный крем для огрубевшей кожи ног Urea 40% Chapped Skin Cream LCN PROFESSIONAL

Питательные средства лучше всего использовать перед сном. Чтобы крем впитался и не попал на простыни, нанесите толстый слой на ноги и руки прямо перед тем, как отправитесь спать. Наденьте хлопковые носки и перчатки, которые позволят коже дышать.

Часто мы вообще не задумываемся о кутикуле, когда она здорова. Но небольшие трещинки, обычно из-за заусениц или сухости, делают руки более уязвимыми для инфекций, которые могут вызвать разные болезненные ощущения. Увлажнение этой деликатной области помогает создать защитный барьер.

Масло для ногтей и кутикулы Nail Oil LCN PROFESSIONAL

Масло для ногтей и кутикулы Nail Oil LCN PROFESSIONAL с витаминами A, E, F, миндальным, оливковым маслами и экстрактом зверобоя улучшает эластичность кутикулы и защищает ее от разрывов, успокаивает поврежденную кожу. Масло быстро впитывается и имеет легкий цитрусовый аромат.

Секреты здоровых стоп

Не снимайте обувь, находясь в общественных местах (бассейны, раздевалки, обувные магазины и т. д.), чтобы избежать грибковых инфекций ногтей. Грибок перемещается с пола на ступни, где попадает внутрь через небольшие порезы или промежутки между ногтем и ногтевым ложем. Если у вас грибковая инфекция, она может распространяться с одного ногтя на другой и на кожу. Если ее не лечить, то инфекция может вызвать необратимое повреждение ногтей или привести к серьезным инфекциям в других частях тела. Если вы подозреваете, что у вас инфекция, обратитесь к дерматологу.

Чтобы снизить риск грибковых инфекций, тщательно мойте и сушите ноги после душа и по возможности надевайте обувь, в том числе шлепанцы в душевых в тренажерном зале. Если ноги сильно потеют, почаще меняйте носки, пользуйтесь специальными средствами для ухода. Крем для профилактики грибка – Mykosept Foot Guard LCN PROFESSIONAL – ваш телохранитель для ног.

Крем для профилактики грибка – Mykosept Foot Guard LCN PROFESSIONAL

Это ежедневная защита и профилактика, которая предлагает также интенсивное питание, освежающий эффект и надежную защиту. Легкая нежирная формула миндального масла и масла ши интенсивно и устойчиво питает кожу. Экстракты белого чая обладают антимикотическими и антибактериальными свойствами.

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