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Подушечки VELO – никотин без дыма, пепла и табака

В Украине представлена шведская инновационная новинка для совершеннолетних потребителей табака или никотина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50

На правах рекламы.

Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость.

Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

В XXI веке в обществе и на законодательном уровне кардинально меняется отношение к курению. Следуя тенденциям, ведущие табачные компании разрабатывают для совершеннолетних потребителей никотина альтернативную продукцию с потенциально сниженным риском. Одной из таких новинок стали шведские никотиновые подушечки VELO, в которых компания British American Tobacco объединила давние скандинавские традиции и инновационные технологии.

Новая трактовка старинного рецепта

Идеей для никотиновых подушечек VELO стал снюс, который в Швеции используют с XVII века. Его рецепт прост: порция измельченного влажного табака в специальном пакетике помещается между верхней губой и деснами. Специалисты компании British American Tobacco развили эту старинную идею в русле современных трендов: исключили табак и создали уникальную формулу, которая обеспечивает стабильный и продолжительный эффект от никотина.

В результате получился новый уникальный альтернативный продукт. Он содержит табака и не имеет сопутствующих курению нюансов: запаха, дыма, пепла, продуктов горения. Бестабачные никотиновые подушечки VELO в русле современных тенденций являются продукцией с потенциально сниженным риском.

Как пользоваться

Использовать никотиновые подушечки VELO легко, удобно и эстетично: открыть компактную баночку, достать небольшой белый матерчатый пакетик, пахнущий мятой, положить между верхней губой и деснами сбоку. И все: никаких манипуляций, жевательных движений, специфичных запахов, дополнительных предметов.

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Действие никотина начинается сразу (сначала ощущается легкое покалывание) и держать подушечку рекомендуется до 30 минут. После использования ее можно убрать в специальное отделение на упаковке, если в этот момент поблизости не оказалось мусорного бака. Простота, комфорт и функциональность, как известно, – основа шведского качества. Но и это еще не все.

Свобода выбора

Индустрия производства никотиносодержащей продукции трансформируется, адаптируясь под ритм и стиль меняющейся жизни. Основа философии British American Tobacco – свобода выбора. Это и разнообразные и инновационные продукты нового поколения, и реализация принципа "кто сказал, что "потом" не может быть сейчас". Никотиновые подушечки VELO совершеннолетние потребители могут использовать где угодно и когда угодно – без ограничений. В транспорте, кафе, магазине, офисе, на концерте или в кинотеатре, отдыхая или решая важные деловые вопросы. Не нужно искать место для курения или полагаться на лояльность окружающих к разнообразным гаджетам. Словом – личная свобода, которая не нарушает пространство тех, кто рядом. Добавьте к этому: волосы, руки, одежда, сумочка не пахнут дымом и табаком, ваш парфюм всегда остается с вами в чистом виде, дыхание свежее, зубы белые. А компактная и функциональная баночка с никотиновыми подушечками легко впишется в набор стандартных повседневных аксессуаров взрослого человека.

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Что в баночке?

Подушечки VELO состоят из никотина, воды, микрокристаллов целлюлозы, подсластителей и ароматизаторов. Можно выбирать по уровню содержания никотина и по вкусу. Уровень содержания никотина обозначается количеством точек на упаковке – от 1 до 4 (Easy, Medium, Strong или X-Strong). В продукции с одной точкой (Easy) – приблизительно 4 мг никотина на подушечку, с двумя точками (Medium) – приблизительно 6 мг никотина, с тремя точками (Strong) – приблизительно 10 мг никотина и с четырьмя точками (X-Strong) – приблизительно 11 мг никотина на одну подушечку. Для знакомства с VELO лучше всего подходят продукты c одной или двумя точками (Easy и Medium), а продукты с тремя или четырьмя точками (Strong и X-Strong) подойдут для тех, кто уже использовал VELO. Есть продукты с разными вкусами – мятные Polar Mint, Ice Cool, Freeze и ягодный Berry Frost. Уникальная запатентованная формула обеспечивает равномерный стабильный продолжительный эффект на протяжении всего периода использования.

Созданные в Швеции подушечки VELO активно используются в Скандинавии и становятся популярными у совершеннолетних потребителей никотина в других странах Европы. Украина стала 14-м рынком в мире, на котором British American Tobacco запустила свой инновационный продукт. Никотиновые подушечки без табака VELO в Украине можно заказать на сайте и приобрести в розничных магазинах Киева и Харькова.

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