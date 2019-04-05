Похудевшая Ева Лонгория появилась на публике в синем костюме с оголенными плечами

Голливудская звезда заметно сбросила вес после родов

Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория, которая недавно стала мамой первенца, после шквала критики о ее набранных килограммах голливудская актриса появилась на публике и продемонстрировала отличную фигуру.

Знаменитость пришла на кинофестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе в эффектном брючном костюме с синим отливом. Верх изделия с длинным шлейфом оголял плечи новоиспеченной мамы, а деликатный синий пояс на талии придавал стройности. Голливудская красотка из украшений выбрала браслет со стразами, аккуратные серьги и кольцо с огромным бриллиантом.

Ева Лонгория в синем брючном костюме с оголенными плечами Фото: AFP

Коричневый smoky eyes – фирменный макияж Ева Лонгория. 43-летняя актриса решила не отягощать сдержанный образ голливудскими локонами, просто распустив волосы.

Похудевшая Ева Лонгория в стильном наряде Фото: AFP

К слову, недавно Ева опубликовала новый снимок в своем микроблоге с малышом Сантьяго, который заметно подрос. На черно-белом фото Лонгория держит на руках ребенка и улыбается вместе с ним на камеру.

Ранее мы писали, что 54-летняя актриса Моника Беллуччи впервые вышла в свет с молодым возлюбленным, художником Николя Лефевром. Пара посетила показ Chanel, где была продемонстрирована последняя коллекция Карла Лагерфельда.

Также в марте Ева Лонгория отметила 44 день рождения. Детали в сюжете:

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