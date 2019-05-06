Покорительница мужчин: Рианна в откровенной рекламе белья своего бренда

Соблазнительная певица позирует в белье своего бренда

Рианна в рекламной кампании Savage x Fenty Фото: instagram.com/badgalriri

Знаменитая певица Рианна снова в центре внимания благодаря новой и весьма откровенной фотосессии. На этот раз смуглая красотка снялась в рекламной кампании личного бренда Savage x Fenty. Знаменитость предстала в роскошном нижнем белье белого цвета.

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На фото Рианна демонстрирует атласное бра без бретелек винного оттенка и нежный комплект белого цвета. Также в коллекцию вошли атласные комплекты однотонных цветов, с цветочным принтом (с вышитыми мелкими ромашками).

Рианна в соблазнительном белье своего бренда Savage x Fenty Фото: instagram.com/badgalriri

Откровенная фотосессия Рианны Фото: instagram.com/badgalriri

Голливудская звезда подчеркнула красоту своего тела белыми чулками, дополнив образ романтическими украшениями – серьгами и обручем.

Стильная певица Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Также напомним, ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье. Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna. Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

Напомним, что Рианна украсила сентябрьскую обложку британского Vogue. Подробности смотрите в нашем сюжете:

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