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Полезные советы: как правильно носить джинсы разных фасонов

Джинсы – предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Как правильно носить джинсы разных фасонов
Как правильно носить джинсы разных фасонов

Сегодня, вчера, да и 20 лет назад обычные джинсы были и есть незаменимым предметом гардероба. Джинсы разных цветов и фасонов помогают создавать сверхмодные образы, они удобны и универсальны. И, кажется, никогда не выйдут из моды!

Сегодня.Lifestyle совместно с брендом женской одежды Conte рассказывает, как правильно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.

Skinny

За последние несколько лет фасон "скинни" (skinny) завоевал особую популярность. Такие джинсы помогают девушкам подчеркнуть стройность ножек и создать стильные look’и как на каждый день, так и для официальных мероприятий. Откуда skinny получили свое название? Очень просто – от слова skin, что в переводе с английского означает "кожа". Джинсы этого фасона настолько плотно облегают ваши ножки, будто становятся "второй кожей".

Существует два вида skinny – с низкой и высокой посадками.

Skinny c высокой посадкой

Моделирующие джинсы "скинни" от Conte с высокой посадкой смогут выгодно подчеркнуть ваш силуэт. Они визуально удлинят ноги и зрительно уменьшат талию. Кстати, обратите внимание на модную фишку этого сезона ‒ пуговицы вместо молнии.

Возникает вопрос: "С чем носить джинсы skinny?". Отвечаем: смело сочетайте их с блузой, джемпером или жакетом, в зависимости от того, куда вы хотите отправиться – в офис, на прогулку, свидание или деловую встречу.

Skinny со средней посадкой

Джинсы skinny со средней посадкой продемонстрируют достоинства вашей фигуры, при этом сделают ее стройнее. Экспериментируйте с цветом джинсов. Всем привычный синий оттенок – не единственный выход. Яркие цвета придадут образу весенней легкости, а вам поднимут настроение. Белый, фиолетовый и даже нежно-голубой оттенки – отличный выбор для романтического весеннего look’а.

Стоит отметить, что при изготовлении таких джинсов используются волокна LYCRA-T400, которые гарантируют улучшенную цветоустойчивость пастельных тонов и мгновенное восстановление формы даже после многочисленных стирок.

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Skinny со средней посадкой
Skinny со средней посадкой
Skinny со средней посадкой
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Push Up

Джинсы фасона push up – отличное решение для девушек, которые хотят выделить бедра и ягодицы, визуально подтянуть их и добавить объем. Такие джинсы сделают вашу фигуру более изящной и женственной. Эффект "пуш-ап" достигается с помощью анатомического кроя и невероятно эластичного денима.

Для создания безупречного силуэта выбирайте джинсы, которые сочетают в себе конструкцию push up, эффект "мгновенной коррекции живота" и уникальный цвет денима mid blue. Для стильного повседневного образа сочетайте их с водолазкой темного оттенка, рубашкой или свитером.

Relaxed

Джинсы relaxed уже несколько сезонов остаются в топе модных тенденций. Они отличаются свободным кроем в области бедер, не сковывают движения и отлично вписываются в базовый гардероб.

Остромодным трендом этого сезона стали Mom Jeans (с английского – "мамины джинсы") – одна из разновидностей джинсов свободного кроя. Эта ультракомфортная модель прекрасная альтернатива джинсам "бойфрендам". Все мы знаем, что новое – это хорошо забытое старое. Вот и Mom джинсы вернулись к нам родом из 90-х. Именно тогда стали популярными движения за права женщин и тотальную свободу. Свободный крой и высокая посадка – стильно, а главное – очень комфортно.

Для создания спортивного look’a сочетай их с удобной обувью и свитшотами, а для делового наряда – с каблуками и блузой.

Straight fit

Классика, она и есть классика! Джинсы фасона straight fit всегда будут в моде. Этот крой универсален и подходит девушкам с любым типом фигуры. Главная особенность – прямой крой по всей длине. Straight fit в сочетании с эффектом сильной потертости добавят образу легкую изысканную небрежность.

А почувствовать себя иконой стиля поможет укороченная модель джинсов брючного кроя. Если хочешь визуально удлинить ноги и подчеркнуть красоту лодыжек – лучшего варианта не найти.

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Смотри больше моделей джинсов разных фасонов:

Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
Джинсы разных фасонов Conte
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Источник: Сегодня
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