Полезные советы: как правильно носить джинсы разных фасонов
Джинсы – предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды
Сегодня, вчера, да и 20 лет назад обычные джинсы были и есть незаменимым предметом гардероба. Джинсы разных цветов и фасонов помогают создавать сверхмодные образы, они удобны и универсальны. И, кажется, никогда не выйдут из моды!
Сегодня.Lifestyle совместно с брендом женской одежды Conte рассказывает, как правильно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.
Skinny
За последние несколько лет фасон "скинни" (skinny) завоевал особую популярность. Такие джинсы помогают девушкам подчеркнуть стройность ножек и создать стильные look’и как на каждый день, так и для официальных мероприятий. Откуда skinny получили свое название? Очень просто – от слова skin, что в переводе с английского означает "кожа". Джинсы этого фасона настолько плотно облегают ваши ножки, будто становятся "второй кожей".
Существует два вида skinny – с низкой и высокой посадками.
Skinny c высокой посадкой
Моделирующие джинсы "скинни" от Conte с высокой посадкой смогут выгодно подчеркнуть ваш силуэт. Они визуально удлинят ноги и зрительно уменьшат талию. Кстати, обратите внимание на модную фишку этого сезона ‒ пуговицы вместо молнии.
Возникает вопрос: "С чем носить джинсы skinny?". Отвечаем: смело сочетайте их с блузой, джемпером или жакетом, в зависимости от того, куда вы хотите отправиться – в офис, на прогулку, свидание или деловую встречу.
Skinny со средней посадкой
Джинсы skinny со средней посадкой продемонстрируют достоинства вашей фигуры, при этом сделают ее стройнее. Экспериментируйте с цветом джинсов. Всем привычный синий оттенок – не единственный выход. Яркие цвета придадут образу весенней легкости, а вам поднимут настроение. Белый, фиолетовый и даже нежно-голубой оттенки – отличный выбор для романтического весеннего look’а.
Стоит отметить, что при изготовлении таких джинсов используются волокна LYCRA-T400, которые гарантируют улучшенную цветоустойчивость пастельных тонов и мгновенное восстановление формы даже после многочисленных стирок.
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Push Up
Джинсы фасона push up – отличное решение для девушек, которые хотят выделить бедра и ягодицы, визуально подтянуть их и добавить объем. Такие джинсы сделают вашу фигуру более изящной и женственной. Эффект "пуш-ап" достигается с помощью анатомического кроя и невероятно эластичного денима.
Для создания безупречного силуэта выбирайте джинсы, которые сочетают в себе конструкцию push up, эффект "мгновенной коррекции живота" и уникальный цвет денима mid blue. Для стильного повседневного образа сочетайте их с водолазкой темного оттенка, рубашкой или свитером.
Relaxed
Джинсы relaxed уже несколько сезонов остаются в топе модных тенденций. Они отличаются свободным кроем в области бедер, не сковывают движения и отлично вписываются в базовый гардероб.
Остромодным трендом этого сезона стали Mom Jeans (с английского – "мамины джинсы") – одна из разновидностей джинсов свободного кроя. Эта ультракомфортная модель прекрасная альтернатива джинсам "бойфрендам". Все мы знаем, что новое – это хорошо забытое старое. Вот и Mom джинсы вернулись к нам родом из 90-х. Именно тогда стали популярными движения за права женщин и тотальную свободу. Свободный крой и высокая посадка – стильно, а главное – очень комфортно.
Для создания спортивного look’a сочетай их с удобной обувью и свитшотами, а для делового наряда – с каблуками и блузой.
Straight fit
Классика, она и есть классика! Джинсы фасона straight fit всегда будут в моде. Этот крой универсален и подходит девушкам с любым типом фигуры. Главная особенность – прямой крой по всей длине. Straight fit в сочетании с эффектом сильной потертости добавят образу легкую изысканную небрежность.
А почувствовать себя иконой стиля поможет укороченная модель джинсов брючного кроя. Если хочешь визуально удлинить ноги и подчеркнуть красоту лодыжек – лучшего варианта не найти.
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