Последняя коллекция Карла Лагерфельда: в Париже прошел показ Chanel

Показ Chanel посетили известные модели и дизайнеры

Последняя коллекция Карла Лагерфельда: показ в Париже Фото: AFP

В столице моды Париже дом Chanel представил последнюю коллекцию легендарного кутюрье Карла Лагерфельда, который ушел из жизни 19 февраля.

Перед смертью кутюрье успел создать коллекцию сезона осень-зима 2019/2020, которая и была представлена в Париже.

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На подиуме можно было увидеть любимицу Карла – модель Кару Делевинь. Также в показе приняла участие 44-летняя актриса Пенелопа Крус (посол дома моды Chanel с лета 2018 года). Известная актриса появилась перед публикой в пушистом белом платье.

Пенелопа Крус на показе Chanel Фото: AFP

На парижском подиуме также блистали и другие супермодели: Виттория Черетти, 17-летняя Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд), Адут Акеч. А в конце показа Chanel можно было увидеть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Люпиту Нионго, Клаудию Шиффер.

В коллекции сезона осень-зима 2019/2020 преобладали черный и белый цвета с элементами клетки. Также на подиуме встречались яркие оттенки: фуксия, зеленый, синий и бордовый. Платья, пальто, клетчатые костюмы, квадратные сумки и искусственные шубы – таким мир запомнит последнее творение неповторимого кутюрье Карла Лагерфельда.

Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP Последняя коллекция Карла Лагерфельда осень-зима 2019/2020 для Chanel Фото: AFP 1/16

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