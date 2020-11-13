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Потеря волос: причины и как это предотвратить

Выпадение волос – проблема, которая волнует как мужчин, так и женщин, есть много способов замедлить или остановить этот процесс

Помните, что все люди ежедневно теряют волосы, и это совершенно нормально. Некоторые ситуации, как, например. выпадение волос после беременности, могут разрешиться самостоятельно. Но если выпадение волос не прекращается, то вам следует обратиться к врачу, чтобы определить причину. Потому что это могут быть проблемы со щитовидной железой, стресс, инфекции кожи головы. В любом случае есть то, что вы можете сделать самостоятельно для своих волос, чтобы сохранить их здоровье и силу.

Регулярное мытье

Не зря в английском языке существует выражение "bad hair day", дословно – "день плохой укладки". Ведь иногда можно лениться помыть голову и завязать волосы в хвост или воспользоваться сухим шампунем. Но если вы столкнулись с потерей волос, то мытье головы лучше не пропускать, эта процедура поможет сохранить кожу головы здоровой и чистой, что укрепит и сами волосы. Мойте голову по мере загрязнения, главное – использовать мягкий шампунь. Более жесткие формулы могут сушить волосы и вызывать их ломкость, что приводит к выпадению. Шампунь против выпадения волос Loss Control Shampoo Double Action HAIR COMPANY и лосьон против выпадения волос Loss Control Shampoo Double Action HAIR COMPANY эффективно борются с проблемой.

Шампунь против выпадения волос Loss Control Shampoo Double Action HAIR COMPANY Лосьон против выпадения волос Loss Control Shampoo Double Action HAIR COMPANY 1/2

Линия обеспечивает потрясающие результаты, способствует восстановлению кожного эпидермиса и стимулирует рост волос. Шампунь обладает смягчающим, восстанавливающим и укрепляющим действием. В составе шампуня – активные растительные и поливитаминные компоненты, они стимулируют рост и восстановление волос, прекрасно увлажняют и смягчают их. Лосьон богат элементами, которые необходимы для роста волос, он оказывает на кожу головы тонизирующее действие, стимулирует рост волосяной луковицы.

Шампунь для укрепления волос Vitalizing Shampoo ING PROFESSIONAL

Шампунь для укрепления волос Vitalizing Shampoo ING PROFESSIONAL содержит уникальные поливитаминные компоненты японской ягоды, имбиря и ягод можжевельника. Он обеспечивает надежную защиту волос, укрепляет и восстанавливает поврежденные волосы после химического, экологического или термического воздействия. Эффективно препятствует выпадению волос. Шампунь усиливает блеск, кондиционирует волосы и восстанавливает их внутреннюю структуру, нежно очищает и помогает предотвратить дальнейшее повреждение. Восстанавливает баланс кожи головы, восстанавливает густоту волос и усиливает их блеск.

Бережная укладка

Избегайте тугих укладок (такие, как плетения или высокий хвост), которые могут растянуть волосы у корня и потенциально привести к чрезмерному выпадению. После мытья дайте волосам высохнуть естественным путем на воздухе, чтобы не раздражать кожу головы. Устройства для укладки волос, такие как щипцы для завивки или выпрямления волос, также могут повредить или сломать стержень волоса.

Процедуры для волос

Химическое воздействие, как завивка или окрашивание, могут повредить волосы и кожу головы. Если вам не избежать окрашивания или других процедур, стоит воспользоваться специальным уходом. Лосьон против выпадения волос Lozione Vitauzzante ING PROFESSIONAL рекомендован для использования на слабых волосах, склонных в выпадению или на химически обработанных. Он содержит специальные соединения биотина, который предотвращает отмирание волосяной луковицы и нормализует деятельность сальных желез, влияет на содержание жира на коже, тем самым обеспечивает волосам превосходный внешний вид.

Лосьон против выпадения волос Lozione Vitauzzante ING PROFESSIONAL

Лосьон имеет антисептические, антибактериальные и регенерирующие свойства. Оказывает охлаждающее действие, улучшает кровообращение и питание луковиц, способствует нормализации питания волосяного фолликула. Улучшает структуру волос и ускоряет их рост. Волосы приобретают безупречный вид, излучают жизненную силу и красоту.

Массаж

Мы знаем, что массаж кожи головы приятен, но может ли он помочь отрастить и волосы? Может быть. Одно небольшое исследование показало, что участники видят результаты всего четырех минут массажа в день в течение 24 недель. Массаж в сочетании с правильно подобранной косметикой будет более эффективным. Тоник против выпадения волос Anti Hair Loss Spray BE KEEN ON HAIR наносится на чистые, подсушенные полотенцем волосы и кожу головы, тщательно массируется, средство не требует смывания.

Тоник против выпадения волос Anti Hair Loss Spray BE KEEN ON HAIR

Натуральная энергетическая формула подходит для мужчин и женщин. Спрей мягко, но действенно влияет на корни волос. В точно скоординированной комбинации биотин, экстракт березы и бисаболол регулируют выработку кожных желез в коже головы, успокаивают и оказывают противовоспалительное действие.

Почему выпадают волосы?

Волосы проходят жизненный цикл, который включает рост, отдых и выпадение. Обычно люди теряют около 100 волосков в день. Если вы заметили более обильное выпадение или общее истончение волос, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Некоторое причины выпадения волос носят временный характер и могут хорошо реагировать на изменения образа жизни, смену шампуня и использование специальных средств для ухода. Выпадение волос по другим причинам может не прекращаться до тех пор, пока не будет вылечено основное заболевание.

Другие причины выпадения волос включают:

медицинские причины, такие как очаговая алопеция, инфекции кожи головы или трихотилломания (расстройство выдергивания волос);

гормональные изменения в результате беременности, родов, менопаузы или проблем со щитовидной железой;

лекарства или добавки, например, те, которые используются для лечения рака, высокого кровяного давления, депрессии или артрита;

стресс, физический или эмоциональный;

методы укладки, ношение тугих хвостов или косичек.

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