Потрясающая женщина: Ева Лонгория ошеломила белым платьем Alberta Ferretti в Каннах

Звезда "Отчаянных домохозяек" на гала-вечере в Каннах

Ева Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастон Фото: Getty Images

Идеальный загар, стройные ноги и подкаченное тело – не верится, что голливудская актриса Ева Лонгория недавно родила сына. Звезда "Отчаянных домохозяек" довольно быстро привела себя в форму и вернула былую сексуальность. И еще бы! Ведь на носу – одно из самых ярких событий года – Каннский кинофестиваль.

На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:

Стоит отметить, что Ева подготовилась к фестивалю основательно – каждый ее выход вызывал у публики восхищение. Актриса в основном предпочла дизайнерские наряды от именитой Alberta Ferretti. Так, для одной из последних гала-вечеринок (напомним, фестиваль в Каннах завершается 26 мая) звездная гостья выбрала белоснежное мини-платье со шлейфом. Изделие Alberta Ferretti было точечно декорировано стразами, а главной изюминкой стали роскошные бело-серебристые серьги от Tatiana Verstraeten.

Ева Лонгория примеряла платье от Alberta Ferrett Фото: Getty Images

На стройных и загорелых ножках голливудской звезды красовались светлые босоножки с ремешком от известного бренда Jimmy Choo. В макияже – голливудская классика, а волосы собраны назад – как же Еве Лонгории к лицу белый цвет!

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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