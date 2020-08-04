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Правила oversize: с чем можно и нельзя носить свободную одежду

Сегодня, 20:16

Примеры образов с футболкой, рубашкой, пиджаком и худи

Кто-то любит одежду oversize, а кто-то не знает, как ее правильно носить и сочетать с другими элементами гардероба. Но на самом деле все просто. Главное – запомнить, что в таком образе вещей не про размеру должно быть не более двух, иначе выглядеть стильно не получится.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку уличных образов с одеждой оверсайз для разных случаев и поводов.

Как правильно носить одежду oversize
Как правильно носить одежду oversize
Фото: Pinterest

Оversize можно использовать в деловом, повседневном и casual-стиле. Среди вещей на два размера больше могут быть футболки, рубашки, пиджаки, джинсовые куртки, свитера и худи.

В зависимости от роста и типа фигуры можно надеть оверсайз костюмы с брюками либо джинсами. В летний период не отказывайтесь от просторных платьев, которые могут быть любой длины.

Как носить oversize платье
Фото: Pinterest

Отметим, что вещь oversize должна быть не менее чем на два размера больше от того размера одежды, который вы носите. Высоким девушкам можно свободно прибавлять еще один размер.

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А вот низким стоит аккуратнее подбирать look. Хотя объемные кофты и рубашки визуально не полнят, при низком росте лучше не забывать о каблуках, чтобы образ не был "перегруженным".

Как носить вещи oversize
Фото: Pinterest

Рубашку или блузу оверсайз рекомендуется носить с узким низом, заправляя ее только спереди. Так получится достичь эффекта узкой талии. Сочетайте большой верх с короткой юбкой, скинни или просто прямыми брюками. В последнем случае не забывайте про обувь с каблуком или на платформе.

С чем носить рубашку oversize
Фото: Pinterest

Стильное oversize-платье в 2020 году может быть как короткое, так и длинное. Носите его с кроссовками, обувью на высоких каблуках или на танкетке.

Как носить платье oversize
Фото: Pinterest

Жакет, блейзер или кардиган oversize сочетайте с нежным платьем на бретелях, шелковой юбкой или брюками. Романтичный образ получится с юбкой макси, особенно многослойной.

С чем носить пиджак oversize
Фото: Pinterest

Исключительно трендовый look – оверсайз-костюм с брюками. Играйте на контрасте и миксуйте объемные, мешковатые костюмы в мужском стиле с женственными деталями – украшениями или туфлями на шпильке.

Как носить oversize костюм
Фото: Pinterest

К слову, недавно победительница шоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом.

Широкие оверсайз-брюки или джинсы бойфренды идеально сочетаются с футболкой или коротким топом. Эффектный аутфит вы получите, если наденете белую рубашку или шелковую блузу.

Как носить штаны oversize
Фото: Pinterest

Худи оверсайз может стать вашим любимым предметом гардероба. Не только потому, что это очень удобно, но и потому, что с толстовкой на два размера больше потрясающе смотрится макси: платье, сарафан, юбка и даже кюлоты.

Как носить худи oversize
Фото: Pinterest

Кофту свободного кроя с большим капюшоном также можно сочетать с классическими брюками и кроссовками, скинни и каблуками, велосипедками и босоножками.

С чем носить oversize худи
Фото: Pinterest

И еще одно правило: в одежде oversize нет никаких правил. Носите то, что вам нравится, выбирайте цвета и модели одежды, в которой вам комфортно, и обязательно загляните в наш материал с подборкой стильных образов на любой случай.

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