Правила oversize: с чем можно и нельзя носить свободную одежду
Примеры образов с футболкой, рубашкой, пиджаком и худи
Кто-то любит одежду oversize, а кто-то не знает, как ее правильно носить и сочетать с другими элементами гардероба. Но на самом деле все просто. Главное – запомнить, что в таком образе вещей не про размеру должно быть не более двух, иначе выглядеть стильно не получится.
Сегодня.Lifestyle сделали подборку уличных образов с одеждой оверсайз для разных случаев и поводов.
Оversize можно использовать в деловом, повседневном и casual-стиле. Среди вещей на два размера больше могут быть футболки, рубашки, пиджаки, джинсовые куртки, свитера и худи.
В зависимости от роста и типа фигуры можно надеть оверсайз костюмы с брюками либо джинсами. В летний период не отказывайтесь от просторных платьев, которые могут быть любой длины.
Отметим, что вещь oversize должна быть не менее чем на два размера больше от того размера одежды, который вы носите. Высоким девушкам можно свободно прибавлять еще один размер.
А вот низким стоит аккуратнее подбирать look. Хотя объемные кофты и рубашки визуально не полнят, при низком росте лучше не забывать о каблуках, чтобы образ не был "перегруженным".
Рубашку или блузу оверсайз рекомендуется носить с узким низом, заправляя ее только спереди. Так получится достичь эффекта узкой талии. Сочетайте большой верх с короткой юбкой, скинни или просто прямыми брюками. В последнем случае не забывайте про обувь с каблуком или на платформе.
Стильное oversize-платье в 2020 году может быть как короткое, так и длинное. Носите его с кроссовками, обувью на высоких каблуках или на танкетке.
Жакет, блейзер или кардиган oversize сочетайте с нежным платьем на бретелях, шелковой юбкой или брюками. Романтичный образ получится с юбкой макси, особенно многослойной.
Исключительно трендовый look – оверсайз-костюм с брюками. Играйте на контрасте и миксуйте объемные, мешковатые костюмы в мужском стиле с женственными деталями – украшениями или туфлями на шпильке.
К слову, недавно победительница шоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом.
Широкие оверсайз-брюки или джинсы бойфренды идеально сочетаются с футболкой или коротким топом. Эффектный аутфит вы получите, если наденете белую рубашку или шелковую блузу.
Худи оверсайз может стать вашим любимым предметом гардероба. Не только потому, что это очень удобно, но и потому, что с толстовкой на два размера больше потрясающе смотрится макси: платье, сарафан, юбка и даже кюлоты.
Кофту свободного кроя с большим капюшоном также можно сочетать с классическими брюками и кроссовками, скинни и каблуками, велосипедками и босоножками.
И еще одно правило: в одежде oversize нет никаких правил. Носите то, что вам нравится, выбирайте цвета и модели одежды, в которой вам комфортно, и обязательно загляните в наш материал с подборкой стильных образов на любой случай.
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