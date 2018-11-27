Праздник к нам приходит: Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Первая леди США уже нарядила елку

Мелания Трамп, не так давно посетившая церемонию помилования индеек в эффектном разноцветном пальто от Dior, уже полным ходом готовится к предстоящему Рождеству.

По сложившейся традиции, ежегодно Белый дом украшает целая команда декораторов под чутким присмотром первой леди. При этом тематика украшений постоянно меняется и не повторяется никогда. В нынешнем году концепцией стали "Американские ценности". А главными цветами – красный, синий и золотой.

Первыми снимками Мелания Трамп поделилась на своей странице в Instagram.

Мелания Трамп нарядила елку Фото: instagram/flotus Мелания Трамп нарядила елку Фото: instagram/flotus Мелания Трамп нарядила елку Фото: instagram/flotus Мелания Трамп нарядила елку Фото: instagram/flotus Мелания Трамп нарядила елку Фото: instagram/flotus 1/5

Примечательно, что на них она запечатлена возле сверкающих украшениями рождественских елок в тех самых красных перчатках, в которых накануне вернулась из Флориды. Напомним, там президентская чета Америки отмечала День благодарения.

К слову, в сети также доступен ролик из Белого дома, в котором его рождественское убранство можно оценить во всей его красе.

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером клетчатом пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.