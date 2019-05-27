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Светлое кимоно и платье Carolina Herrera: что выбрала Мелания Трамп для поездки в Японию

Первая леди США отправилась в деловую поездку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Президентская чета США на днях отправилась в деловую поездку в Японию. Восточных жителей первая леди Америки Мелания Трамп решила покорять светлыми нарядами с вышивкой. 

Также узнайте в нашем сюжете, почему Мелания Трамп и Анна Винтур поссорились:

Стильная супруга Дональда Трампа на официальную встречу с японским императором Нарухито и его супругой нарядилась в длинное платье, которое было украшено тонкой вышивкой. Таким выбором наряда госпожа Трамп выразила почтение японской культуре, ведь ее образ был похож на традиционную одежду этой страны – кимоно.

Мелания Трамп на приеме в Японии
Мелания Трамп на приеме в Японии
Фото: Getty Images
 

На третий день пребывания в Японии Мелания Трамп старалась выглядеть еще более безупречно, выбрав для встречи с императрицей Масако белое платье с вышитыми цветами от Carolina Herrera за 4290 долларов (около 114 000 гривен). Образ первая леди дополнила красными лодочками на высоких каблуках, которые идеально сочетались с вышивкой. 

Мелания Трамп с императрицей Масако
Мелания Трамп с императрицей Масако
Фото: Getty Images

После того, как президент и первая леди США почтили память погибших военных на Арлингтонском национальном кладбище, пара отправилась в запланированную поездку в Японию. Перед журналистами Мелания Трамп появилась в роскошном светлом платье с ярким принтом в виде открыток. Именно в таком образе первая леди США предстала перед японскими чиновниками в первый день визита.

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