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Прием в Букингемском дворце: роскошные наряды членов королевской семьи

Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз восхитили нарядами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

В канун католического Рождества королева Елизавета II устроила торжественный прием в резиденции монархов – Букингемском дворце.

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Британская королева устроила прием для тысячи членов дипломатического корпуса. Вместе с ней международных послов приветствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз. На торжественном мероприятии члены королевской семьи восхитили по истине королевскими нарядами с драгоценными украшениями.

Королева Елизавета II нарядилась в длинное белое платье, которое было дополнено Владимирской тиарой с жемчугом и бриллиантами, а также изумрудами. Отметим, что на все светские мероприятия Ее Величество надевает перчатки, не взирая на время года. Невестка королевы – Камилла Паркер-Боулз – также облачилась в белоснежное платье, украсив образ драгоценными украшениями.

Камилла Паркер-Боулз
Фото: Getty Images
Елизавета II
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
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Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон облачилась в темное бархатное платье от известного британского модельера Alexander McQueen, которое была сшито под заказ для королевского приема в Букингемском дворце. Оно идеально подчеркнула фигуру хрупкой герцогини.

Светский аутфит герцогиня дополнила бриллиантовой тиарой "Узелки любви", которая когда-то принадлежала принцессе Диане. Также Кейт Миддлтон надела Королевский Орден Виктории, которым Елизавета II наградила ее в мае.

Напомним, что Елизавета II собирается уходить в отставку.

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