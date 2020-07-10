Простота и лаконичность: идеи актуального маникюра в июле
Подборка модных дизайнов ногтей для отпуска или лета в городе
Какой сделать маникюр летом – проблема, которая мучает многих девушек. Мы уже рассказывали, о ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна на лето. Но если вы не вдохновились этим материалом, предлагаем подробно рассмотреть варианты nail art, который будет актуален в июле 2020.
Летняя пора – время ярких красок и экспериментов. Но в этом месяце рекомендуем отказаться от насыщенных цветов, а также излишнего декора. Вместо этого лучше сделать выбор в пользу нюдовых и нежных оттенков, которые будут гармонично смотреться с модными в этом сезоне вещами.
Цветочные мотивы на ногтях приглянулись нам давно. Рекомендуем сочетать их с белым, голубым или светло-розовым цветами. Цветы же можно наносить на два-три ногтя, чтобы весь маникюр не смотрелся слишком "тяжелым".
Мы писали, что неоновые оттенки лаков сейчас на пике популярности, однако их лучше оставить на август. Выбирайте более легкие оттенки розового, желтого, фиолетового.
Нюдовые цвета также хорошо сочетаются между собой, в случае, когда каждый ноготь красят новым цветом.
Градиент никуда не делся. Плавные переходы из цвета в цвет смотрятся интересно и красиво. Особенно на длинных ногтях.
На длинных ногтях также можно сделать крупный рисунок и стемпинг. Особенно стильно смотрятся геометрические линии и "мрамор".
Зеркальная или жемчужная втирка смотрится смело и эффектно. Это также хороший вариант для летнего маникюра, однако не следует увлекаться и покрывать таким финишем все ногти.
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С помощью втирки можно сделать акценты на нескольких ногтях или сделать градиент.
Комбинированные техники маникюра и сезонные арты также отошли на задний план. На их место пришли однотонный маникюр и "прозрачные" ногти с наклейками или блестками.
Сайт Сегодня.Lifestyle ранее рассказывал как выглядит модный макияж этого лета. Не пропустите также материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона.
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