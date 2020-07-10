Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простота и лаконичность: идеи актуального маникюра в июле

Сегодня, 19:42

Подборка модных дизайнов ногтей для отпуска или лета в городе

Какой сделать маникюр летом – проблема, которая мучает многих девушек. Мы уже рассказывали, о ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна на лето. Но если вы не вдохновились этим материалом, предлагаем подробно рассмотреть варианты nail art, который будет актуален в июле 2020.

Летняя пора – время ярких красок и экспериментов. Но в этом месяце рекомендуем отказаться от насыщенных цветов, а также излишнего декора. Вместо этого лучше сделать выбор в пользу нюдовых и нежных оттенков, которые будут гармонично смотреться с модными в этом сезоне вещами.

Идеи маникюра в июле 2020

Цветочные мотивы на ногтях приглянулись нам давно. Рекомендуем сочетать их с белым, голубым или светло-розовым цветами. Цветы же можно наносить на два-три ногтя, чтобы весь маникюр не смотрелся слишком "тяжелым".

Идеи летнего маникюра в июле
Фото: Pinterest
Идеи летнего маникюра в июле
Фото: Pinterest
Идеи летнего маникюра в июле
Фото: Pinterest
Идеи летнего маникюра в июле
Фото: Pinterest
Идеи летнего маникюра в июле
Фото: Pinterest
1/5

Мы писали, что неоновые оттенки лаков сейчас на пике популярности, однако их лучше оставить на август. Выбирайте более легкие оттенки розового, желтого, фиолетового.

Трендовый маникюр в июле 2020
Фото: Pinterest

Нюдовые цвета также хорошо сочетаются между собой, в случае, когда каждый ноготь красят новым цветом.

Идеи летнего маникюра
Фото: Pinterest

Градиент никуда не делся. Плавные переходы из цвета в цвет смотрятся интересно и красиво. Особенно на длинных ногтях.

Актуальный маникюр в июле 2020
Фото: Pinterest

На длинных ногтях также можно сделать крупный рисунок и стемпинг. Особенно стильно смотрятся геометрические линии и "мрамор".

Модный маникюр на длинных ногтях
Фото: Pinterest

Зеркальная или жемчужная втирка смотрится смело и эффектно. Это также хороший вариант для летнего маникюра, однако не следует увлекаться и покрывать таким финишем все ногти.

Читайте также:
Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

С помощью втирки можно сделать акценты на нескольких ногтях или сделать градиент.

Идеи маникюра в июле
Фото: Pinterest

Комбинированные техники маникюра и сезонные арты также отошли на задний план. На их место пришли однотонный маникюр и "прозрачные" ногти с наклейками или блестками.

Стильный маникюр на лето
Фото: Pinterest

Сайт Сегодня.Lifestyle ранее рассказывал как выглядит модный макияж этого лета. Не пропустите также материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как носить косынку летом: элегантный пример от Тины Кароль Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета Must have сезона: 10 трендовых белых платьев на лето
маникюр лето идеи маникюра тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге

Популярные статьи

Сегодня, 13:31Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Сегодня, 12:31Шоу-бизнес

alyona alyona поделилась первыми результатами похудения: фото

Сегодня, 07:26Психология

Какие знаки зодиака самые умные: их всего три

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Лии Ахеджаковой – 82! ТОП-10 интересных фактов о звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные"

Вчера, 15:23Шоу-бизнес

У Михаила Ефремова отсудили крупную сумму денег

Вчера, 14:36Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" о новом избраннике: "Он старше меня на 20 лет"

Вчера, 13:43Events

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Вчера, 09:01Fun

Обезьяна чуть не раздела туристку на Бали: забавное видео

8 июляШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

8 июляFun

Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

8 июляEvents

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

8 июляТехно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

8 июляШоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой показала осиную талию

8 июляFun

Похудевшая женщина рассказала, как без диет и спортзалов сбросила 21 килограмм

8 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы будут в ударе, а у Раков – период соблазнов

Новости партнеров

Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Кому противопоказано есть помидоры?
Кому противопоказано есть помидоры?
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять