Простота и лаконичность: идеи актуального маникюра в июле

Подборка модных дизайнов ногтей для отпуска или лета в городе

Какой сделать маникюр летом – проблема, которая мучает многих девушек. Мы уже рассказывали, о ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна на лето. Но если вы не вдохновились этим материалом, предлагаем подробно рассмотреть варианты nail art, который будет актуален в июле 2020.

Летняя пора – время ярких красок и экспериментов. Но в этом месяце рекомендуем отказаться от насыщенных цветов, а также излишнего декора. Вместо этого лучше сделать выбор в пользу нюдовых и нежных оттенков, которые будут гармонично смотреться с модными в этом сезоне вещами.

Идеи маникюра в июле 2020

Цветочные мотивы на ногтях приглянулись нам давно. Рекомендуем сочетать их с белым, голубым или светло-розовым цветами. Цветы же можно наносить на два-три ногтя, чтобы весь маникюр не смотрелся слишком "тяжелым".

Идеи летнего маникюра в июле Фото: Pinterest Идеи летнего маникюра в июле Фото: Pinterest Идеи летнего маникюра в июле Фото: Pinterest Идеи летнего маникюра в июле Фото: Pinterest Идеи летнего маникюра в июле Фото: Pinterest 1/5

Мы писали, что неоновые оттенки лаков сейчас на пике популярности, однако их лучше оставить на август. Выбирайте более легкие оттенки розового, желтого, фиолетового.

Трендовый маникюр в июле 2020

Фото: Pinterest

Нюдовые цвета также хорошо сочетаются между собой, в случае, когда каждый ноготь красят новым цветом.

Идеи летнего маникюра

Фото: Pinterest

Градиент никуда не делся. Плавные переходы из цвета в цвет смотрятся интересно и красиво. Особенно на длинных ногтях.

Актуальный маникюр в июле 2020

Фото: Pinterest

На длинных ногтях также можно сделать крупный рисунок и стемпинг. Особенно стильно смотрятся геометрические линии и "мрамор".

Модный маникюр на длинных ногтях

Фото: Pinterest

Зеркальная или жемчужная втирка смотрится смело и эффектно. Это также хороший вариант для летнего маникюра, однако не следует увлекаться и покрывать таким финишем все ногти.

С помощью втирки можно сделать акценты на нескольких ногтях или сделать градиент.

Идеи маникюра в июле

Фото: Pinterest

Комбинированные техники маникюра и сезонные арты также отошли на задний план. На их место пришли однотонный маникюр и "прозрачные" ногти с наклейками или блестками.

Стильный маникюр на лето

Фото: Pinterest

Сайт Сегодня.Lifestyle ранее рассказывал как выглядит модный макияж этого лета. Не пропустите также материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона.

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