Пшонке и не снилось: новая фотосессия Кайли Дженнер в золоте и короне

Молодая бизнесвумен и модель решила примерить королевский образ

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram снимки, на которых запечатлена в топе на тонких бретельках с леопардовым принтом и кружевными воланами, выложила новую партию фото из своего ежегодного календаря.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Так сложилось, что 21-летняя модель уже несколько лет подряд выпускает специальный рождественский календарь со своими снимками для подписчиков. Нынешний год не стал исключением. Совсем скоро все мы сможем увидеть молодую светскую львицу в королевских образах. А пока можно ознакомиться с некоторыми фото, попавшими в сеть.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

На них Кайли запечатлена в золотом платье, идеально облегающем все изгибы ее тела. И массивной короне с меховой оторочкой, явно намекающей на то, кем на самом деле считает себя Дженнер.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Напомним, ранее мы писали о том, что Дженнер сделала операцию по уменьшению губ.