Пять советов от Андре Тана для девушек с формами

На странице известного украинского дизайнера Андре Тана в Instagram появились пять полезных советов для для пышных и роскошных девушек. Дизайнер также делает акцент на том, чтобы девушки не забывали правильно оценивать свои параметры.

Победительница проекта "Модель XL" Мария Павлюк. Фото: instagram.com/a.tan.woman

Не включайте в свой гардероб платья на размер меньше! Этим любят грешить многие модницы в теле; Избегайте платьев из стрейч-материала, вам красоты они не придадут; Не только темные и черные оттенки скрасят пышную фигуру. При правильном фасоне добавляйте ярких красок, в них вы будете неотразимы. Но лучше не совмещать несколько ярких оттенков в одно наряде; Если вы хотите подчеркнуть свою пышную грудь, выберите платья своего размера, но с большим декольте, широким поясом под бюстом или завышенной талией; И помните, что слишком откровенное платье делает образ женщины с роскошными формами безвкусным и вульгарным.

Ранее Андре Тан выпустил линию одежды для девушек размера "плюс".

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