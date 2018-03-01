Пять советов от Андре Тана для девушек с формами

Сегодня, 12:41

Известный дизайнер дал несколько советов по стилю 

Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official
Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

На странице известного украинского дизайнера Андре Тана в Instagram появились пять полезных советов для для пышных и роскошных девушек. Дизайнер также делает акцент на том, чтобы девушки не забывали правильно оценивать свои параметры.

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Победительница проекта  "Модель XL" Мария ПавлюкФото: instagram.com/a.tan.woman

  1. Не включайте в свой гардероб платья на размер меньше! Этим любят грешить многие модницы в теле; 
  2. Избегайте платьев из стрейч-материала, вам красоты они не придадут; 
  3. Не только темные и черные оттенки скрасят пышную фигуру. При правильном фасоне добавляйте ярких красок, в них вы будете неотразимы. Но лучше не совмещать несколько ярких оттенков в одно наряде; 
  4. Если вы хотите подчеркнуть свою пышную грудь, выберите платья своего размера, но с большим декольте, широким поясом под бюстом или завышенной талией; 
  5. И помните, что слишком откровенное платье делает образ женщины с роскошными формами безвкусным и вульгарным.

Ранее Андре Тан выпустил линию одежды для девушек размера "плюс"

Также имидж-консультант Ульяна Пак рассказала, как создать правильный и нужный образ.
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