Пышные, полупрозрачные и невероятно дорогие: наряды звезд, вошедшие в историю "Оскара"

Самым дорогим считается платье Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс в платье за четыре миллиона долларов Фото: Getty Images

Всего несколько дней осталось до церемонии вручения самой престижной премии в мире кино – "Оскар". В Лос-Анджелесе, в ночь на 25 февраля состоится 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар". Редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30.

Если заветную статуэтку получат не все, то попасть в рейтинг самых стильных на красном ковре – дело чести для любой актрисы. А звезды тратят целые миллионы на свои наряды только на один вечер.

Наряд, который считается одним из лучших в истории "Оскара", принадлежало актрисе Одри Хепберн. 65 лет назад в платье от Givenchy она получила статуэтку за фильм "Римские каникулы", где также мелькнуло платье похожего фасона.

Одри Хепберн Фото: Getty Images

Традицию, которую начала Хепберн, подхватила Грейс Келли. Но для церемонии выбрала платье не от модного дома, а от художника-костюмера Эдит Хэд. А в начале семидесятых взгляды на красной дорожке привлекала Элизабет Тейлор в наряде от Dior. И один из самых смелых образов принадлежит звезде 90-х Шэрон Стоун. Актриса вышла на сцену в мужниной рубашке, надев ее на голое тело.

С тех пор звезды выбирают наряды на грани провокации. Холи Берри, первая афроамериканка, которая получила "Оскар", в 2002 вышла в полупрозрачном платье ливанца Эли Сааба. Этот образ до сих пор называют одним из самых сексуальных в истории вручения кинопремии.

Холли Берри Фото: Getty Images

Также в список стильных звезд попали: Николь Кидман – в красном платье от Баленсиага, Сандра Баллок – в бренди Марчезе. Гвинет Пэлтроу – в одежде от Тома Форда ... Но настоящий фурор в 2013 году вызвала Дженнифер Лоуренс, чье платье стоимостью четыре миллиона долларов – стало самой дорогим в истории "Оскара". Правда, звезда в нем упала прямо возле сцены.

Дженнифер Лоуренс упала перед сценой Фото: Getty Images

А вот прошлый год поразил своей безвкусицей. В частности, 52-х-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке в розовом платье с блестками и стразами. Эмма Стоун вообще нарушила правила и надела штаны. А одежду Вупи Голдберг назвали одной из самых странных.

Какими нарядами будут удивлять звезды в этом году - смотрите в ночь на 25 февраля на канале "Украина". Мы – единственные из отечественных телеканалов будем транслировать 91-ю церемонию "Оскара".

Напомним, эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

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