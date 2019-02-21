Пышные, полупрозрачные и невероятно дорогие: наряды звезд, вошедшие в историю "Оскара"
Самым дорогим считается платье Дженнифер Лоуренс
Всего несколько дней осталось до церемонии вручения самой престижной премии в мире кино – "Оскар". В Лос-Анджелесе, в ночь на 25 февраля состоится 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар". Редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30.
Если заветную статуэтку получат не все, то попасть в рейтинг самых стильных на красном ковре – дело чести для любой актрисы. А звезды тратят целые миллионы на свои наряды только на один вечер.
Наряд, который считается одним из лучших в истории "Оскара", принадлежало актрисе Одри Хепберн. 65 лет назад в платье от Givenchy она получила статуэтку за фильм "Римские каникулы", где также мелькнуло платье похожего фасона.
Традицию, которую начала Хепберн, подхватила Грейс Келли. Но для церемонии выбрала платье не от модного дома, а от художника-костюмера Эдит Хэд. А в начале семидесятых взгляды на красной дорожке привлекала Элизабет Тейлор в наряде от Dior. И один из самых смелых образов принадлежит звезде 90-х Шэрон Стоун. Актриса вышла на сцену в мужниной рубашке, надев ее на голое тело.
С тех пор звезды выбирают наряды на грани провокации. Холи Берри, первая афроамериканка, которая получила "Оскар", в 2002 вышла в полупрозрачном платье ливанца Эли Сааба. Этот образ до сих пор называют одним из самых сексуальных в истории вручения кинопремии.
Также в список стильных звезд попали: Николь Кидман – в красном платье от Баленсиага, Сандра Баллок – в бренди Марчезе. Гвинет Пэлтроу – в одежде от Тома Форда ... Но настоящий фурор в 2013 году вызвала Дженнифер Лоуренс, чье платье стоимостью четыре миллиона долларов – стало самой дорогим в истории "Оскара". Правда, звезда в нем упала прямо возле сцены.
А вот прошлый год поразил своей безвкусицей. В частности, 52-х-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке в розовом платье с блестками и стразами. Эмма Стоун вообще нарушила правила и надела штаны. А одежду Вупи Голдберг назвали одной из самых странных.
Какими нарядами будут удивлять звезды в этом году - смотрите в ночь на 25 февраля на канале "Украина". Мы – единственные из отечественных телеканалов будем транслировать 91-ю церемонию "Оскара".
Напомним, эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.
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