Меган Маркл готовит к выпуску бюджетную линию одежды

Редактор Vogue увлеклась новой профессией

Только недавно супруга принца Гарри Меган Маркл овладела новой профессией редактора британского Vogue, как уже готова покорять новые вершины. В конце года экс-актриса планирует выпустить коллекцию доступной одежды – капсульную линейку Меган Маркл разработала совместно с одним из мировых брендов – Marks and Spencer. Купить одежду от Маркл смогут и украинцы, потому что магазины этой марки есть и у нас в стране.

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В новую коллекцию войдут юбки-карандаши, офисные брюки разных фасонов, элегантные джемпера, а также – белые блузки-рубашки, которые так любит сама Маркл. В очередной раз молодая мама и герцогиня довела, что успеть можно все. Главное – желание.

Напомним, что герцогиню Меган Маркл обвинили в плагиате при создании обложки для Vogue. Дело в том, что в Vogue все фото знаменитостей были размещены в квадратах, а так уже делали в 2016-м году австралийские писательницы Саманта Бретт и Стеф Адамс, которые выпускали книгу под названием "Меняют правила игры". Они также разместили на обложке снимки 15 знаменитых женщин. Среди них была тогда еще актриса Меган Маркл.

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