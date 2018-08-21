Reebok выпустил кроссовки из кукурузы и касторового масла

Новая модель получила название NPC UK Cotton + Corn и ее уже можно купить

Новые кроссовки Reebok из кукурузы и касторового масла. Фото: Reebok

Спортивный бренд Reebok в последнее время очень обеспокоен состоянием окружающей среды. Поэтому его специалисты решили найти замену материалам, содержащим нефть, из которых изготовляются резиновые и пенные подошвы.

Новые кроссовки Reebok Фото: Reebok

Достойной альтернативой стала подошва из бопластика, кроссовки с которой вошли в новую эколинейку. Модель получила называние NPC UK Cotton + Corn. В производстве ее подошвы используется кукуруза, стельки создаются с добавлением касторового масла, а верх полностью хлопковый.

Новые кроссовки Reebok Фото: Reebok

Примечательно, что эти кроссовки созданы без каких-либо химических красок, поэтому имеют натуральный цвет. А все биоматериалы сертифицированы Министерством сельского хозяйства США. Купить такую обувь можно уже на официальном сайте за 95 долларов.

Новые кроссовки Reebok Фото: Reebok

Напомним, популярная в последнее время модель кроссовок Adidas под названием Stan Smith обрела еще одно новое воплощение. Теперь благодаря британскому модельеру Стелле Маккартни, выпустившей не так давно полностью перерабатываемые кроссовки, и решившей не отставать от тренда и в этот раз.