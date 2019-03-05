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Взгляд, как у куклы: плюсы и минусы наращивания ресниц

Последствия наращивания ресниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58

О ресницах, как у куклы, мечтает почти каждая женщина. Именно поэтому наращивание становится все более популярным. Ведь можно выбрать разную длину, толщину и даже цвет. И сэкономить время на макияже глаз. Но не вредит ли эта процедура собственным ресницам и на что надо обратить внимание перед наращиванием – узнала Ирина Ухина.

Длинные густые ресницы делают наш взгляд выразительным. Но не всем для такого эффекта подходит только тушь. Поэтому мастера предлагают другой выход – профессиональное наращивание.

Люба наращивает себе ресницы уже год. Говорит – так ей нравится больше.

"Наращенные ресницы ярче и заметнее, чем обычные. Во-вторых, так как я ценю свое время, я выбрала наращивание ресниц, чтобы каждый день их не красить. Мастера говорят – такую процедуру можно повторять раз в месяц. И если все делать правильно – ресницам это не повредит", – рассказывает клиент Люба Ляш.

 "Если соблюдать все техники, правила, отступы без склеек, то, в принципе, оно не вредит. Если, конечно, девочки не начнут их сами вырывать, крутить в разные стороны", – говорит мастер по наращиванию ресниц Галина Блызнюк.

Главное – выбрать профессионального мастера и качественное средство для склеивания, говорит врач-трихолог. Чтобы не повредить собственные волоски и не вызвать аллергию.

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"Какие противопоказания могут быть перед наращиванием ресниц? Прежде всего, это хронический конъюнктивит, постоянное покраснение глаз, слезотечение. Я бы с осторожностью, наверное, рекомендовал наращивать ресницы тем, у кого есть контактные линзы", – советует врач-трихолог Денис Прокопович.

И периодически надо делать перерыв, чтобы глаза отдохнули, советует врач. И использовать профессиональные, а не народные методы для роста ресниц.

"Очень часто повышенное выпадение ресниц может быть связано с дефицитными состояниями: это дефицит микроэлементов и витаминов. Таких как: железо, медь, цинк. Поэтому чтобы собственные ресницы были густыми – надо выявить первопричину выпадения и пролечиться. А с помощью наращивания можно корректировать недостатки, например, асимметрию", – отметил Денис Прокопович.

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"Если некоторые реснички растут вниз, а другие вверх, то можно благодаря наращенным ресницам это выровнять. Обвисшее веко можно тоже перекрыть. А чтобы все имело естественный вид – надо подбирать тонкие ресницы, которые будут на 30% длиннее ваших", – советует мастер по наращиванию ресниц Галина Блызнюк.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой праздничный макияж сделать на 8 Марта.

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