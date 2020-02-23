Ретро-дива: Хейли Бибер украсила обложку испанского Vogue

Жена Джастина Бибера снялась в модной фотосессии в стиле 70-х

Жена Джастина Бибера, американская модель Хейли Болдуин, которая призналась, почему пока не готова рожать, снялась для испанского Vogue. Девушка украсила обложку популярного глянца в образах 70-х годов.

Хейли Бибер Фото: Instagram

На снимках, опубликованных в Instagram Хейли Бибер запечатлена в разных образах, навеянных модой 70-х годов. 32-летняя знаменитость предстала в желтом платье и шляпе от Marc Jacobs, отсылающей к ретро-трендам того времени. Она также позировала в разнообразных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени.

Хейли Бибер для Vogue Фото: instagram.com/voguespain Хейли Бибер для Vogue Фото: instagram.com/voguespain Хейли Бибер для Vogue Фото: instagram.com/voguespain Хейли Бибер для Vogue Фото: instagram.com/voguespain 1/4

Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Съемка проходила в Лос-Анджелесе. "Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода", – говорится в описании к фотосессии.

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