Рианна создала новый "дерзкий" парфюм

Барбадосская звезда придумала новый аромат

Рианна. Фото: instagram/perfumesbyriri

Певица Рианна, не так давно презентовавшая новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty, который любят модницы всего мира за уникальную размерную сетку, ведь она учитывает потребности не только худых девушек, теперь анонсировала выход нового аромата.

Рианна Фото: instagram/perfumesbyriri

Об этом звезда сообщила в Instagram. По ее словам, новый парфюм получил название Reb’l Fleur Love Always и стал "дерзкой сестрой" предыдущего, который назывался Reb’l Fleur и вышел в 2010 году.

В описании говорится, что в аромате присутствуют ноты сливы, персика, красных ягод, гибискуса, фиалки, туберозы и кокосовой воды. Купить новый продукт можно будет за 60 долларов.

Напомним, не так давно визажист Кристофер Бакли, который вот уже десять лет работает с голливудской звездой Блейк Лайвли, рассказал о секретах ее макияжа.

А супермодель Клаудия Шиффер стала главной героиней сентябрьского номера парижского Vogue. Как утверждают стилисты журнала, именно такие образы будут популярны грядущей осенью и должны присутствовать в гардеробе каждой модницы.