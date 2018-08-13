Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья
Уже совсем скоро поклонники бренда певицы смогут примерить то, что им понравилось.
Нынешней весной барбадосская поп-дива Рианна, которая недавно появилась на обложке британского VOGUE в цветочном венке, решила, что нуждается в собственном бренде нижнего белья. Благодаря чему на свет родился новый бренд под названием Savage x Fenty.
И вот на его официальной странице в Instagram появилась информация о том, что к выходу готовится новая коллекция.
"Запоминайте дату: новые цвета появятся уже 15-го августа. "Милитари", "Розовый кварц", "Цвет морской волны", "Цвет пустыни," – сообщается на странице в соцсети.
Примечательно, что за небольшой период Рианна успела зарекомендовать себя талантливым дизайнером, а ее бренд – завоевать популярность среди женщин из-за широкого спектра размерной сетки.
Напомним, не так давно появлением сразу двух супермоделей смог похвастаться известный бренд Stuart Weitzman, в новой рекламной кампании которого снялись Жизель Бюндхен и Даутцен Крез.